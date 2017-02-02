Источник: Россия в 2017 году поставит Китаю 10 истребителей Су-35
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Отрасли и сферы: Авиация + Рынки и сотрудничество
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Источник: © Марина Лысцева/ТАСС
Заключительная партия из десяти машин будет передана в 2018 году
МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Вторая партия из 10 истребителей Су-35 будет поставлена в Китай в этом году, оставшиеся 10 - в 2018. Об этом в четверг ТАСС сообщил источник в системе военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами.
"Первые четыре машины были поставлены еще в конце прошлого года, а вторая партия из 10 самолетов будет поставлена заказчику в этом году", - сказал собеседник агентства, добавив, что заключительная партия из 10 машин будет передана в 2018 году.
В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) не стали комментировать эту информацию.
В ноябре 2016 года заместитель директора ФСВТС Владимир Дрожжов сообщил ТАСС, что Россия приступила к исполнению первого этапа обязательств по контракту с Китаем на поставку этих истребителей.
Россия и Китай в ноябре 2015 года подписали контракт на 24 истребителя Су-35. Стоимость соглашения оценивается не менее чем в $2 млрд, в договоренность входят также поставки наземного оборудования и резервных двигателей. Как сообщил ранее ТАСС источник в системе военно-технического сотрудничества, контракт будет выполнен в течение трех лет.
Су-35 - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++, оснащен бортовой радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой, а также двигателями с управляемым вектором тяги. Он может развивать скорость до 2,5 тыс. км/ч, дальность его полета достигает 3,4 тыс. км, боевой радиус - около 1,6 тыс. км. Истребитель вооружен пушкой калибра 30 мм и имеет 12 точек подвески для бомб и ракет.
02.02.2017
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