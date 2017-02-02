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Заключен договор на проведение ОКР по модернизации и производству Ил-114-300

03.02.2017 Военно-промышленный курьер 44 0
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il-114-300
Пассажирский самолет региональных авиалиний Ил-114-300 Источник: http://www.ilyushin.org/

Между ПАО «ОАК» и дочерними предприятиями ОАО «Ил» и АО «РСК «МиГ» заключены договоры в целях проведения опытно-конструкторских работ и подготовки производства по программе модернизации и возобновления серийного производства регионального пассажирского самолета Ил-114-300, сообщила пресс-служба ОАК.

По ее словам, средства федерального бюджета, полученные в качестве взноса в уставный капитал ПАО «ОАК», перечислены в 2016 году ОАО «Ил» и АО «РСК «МиГ» в размере 1 067 млн. руб. и 450 млн. руб. соответственно.

Сообщается, что головным изготовителем выступает АО «РСК «МиГ», на заводах которого будет осуществляться производство агрегатов и финальная сборка самолетов Ил-114-300. Разработчиком самолета является ОАО «Ил».

«В настоящий момент определен технический облик самолета и основные направления модернизации. Сформирована производственная кооперация, в которой примут участие предприятия ПАО «ОАК»: ПАО «ВАСО», АО «Авиастар-СП», АО «АэроКомпозит». Работы по программе Ил-114-300 синхронизированы с ОДК по двигателю ТВ7-117СМ и двигателю второго этапа ТВ7-117СТ», – говорится в сообщении.

«В ПАО «ОАК» проведена первая встреча в формате «Круглого стола» с участием ряда российских авиакомпаний, эксплуатирующих самолеты Ан-24/Ан-26 или иностранные аналоги самолетов аналогичного класса (ATR-42, ATR-72, Q400) и при активной поддержке лизинговой компании ПАО «ГТЛК». По результатам встречи могут быть уточнены требования к самолету с учетом специфики будущей эксплуатации, обсуждены технические решения в рамках запланированных работ по модернизации платформы, а также вопросы с организацией послепродажного обслуживания для авиакомпаний и механизмов поддержки в рамках продвижения самолетов на рынок», – сообщили в пресс-службе ОАК.

По словам вице-президент по гражданской авиации Владислава Масалова, первый опытный образец Ил-114-300 планируется построить в 2018 году, сертифицировать на соответствие нормам летной годности гражданских самолетов (НЛГС-3) и начать летные испытания.

«Прежде чем пойти в серию, самолет Ил-114 будет подвергнут глубокой модернизации. Воздушное судно будет комплектоваться современными двигателями отечественного производства, цифровым пилотажно-навигационным комплексом, обеспечивающим взлет и посадку в метеоусловиях, соответствующих категории II ИКАО, современным пассажирским салоном, гарантирующий комфортабельный полет во всем диапазоне высот. Улучшенные характеристики самолета позволят увеличить практическую дальность полета с максимальной нагрузкой, расширить диапазон температур, при которых разрешена эксплуатация самолета, использовать для взлета и посадки относительно короткие ВПП», – отмечают в ОАК.

Сообщается, что общий объем финансирования программы Ил-114-300 на период 2016-2029 гг. составит 55,9 млрд. рублей. Эта сумма включает затраты на ОКР, техническое перевооружение завода-изготовителя и предприятий кооперации, развертывание и поддержание системы послепродажного обслуживания, поддержку лизинга. Планируется производство и реализация до 100 самолетов для поставки в гражданскую авиацию, государственным заказчикам, на экспорт в специальном варианте исполнения.

Разработка Программы модернизации и возобновления серийного производства регионального пассажирского самолета Ил-114-300 ведется на основании поручения Президента Российской Федерации с целью первоочередного обеспечения внутреннего рынка авиаперевозок современными воздушными судами полностью отечественного производства в классе пассажирских самолетов с количеством мест 52-64 с полезной нагрузкой до 7 т. Самолет предназначен для замены на внутренних авиалиниях импортных самолетов аналогичного класса (ATR-42, ATR-72, Q400) и старых типов самолетов Ан-24/Ан-26.

02.02.2017
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Страны
Россия
Продукция
117С
Ан-24
Ан-26
Ил-114
Ил-114-300
ТВ7-117
Компании
Авиастар-СП
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