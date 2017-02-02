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Более 400 военнослужащих ВВО получили служебное жилье в январе

03.02.2017 ИТАР-ТАСС 39 0
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СУ-155 168 квартир
Дом для военнослужащих на 168 квартир, завершение строительства которого проводит СУ-155
Источник: http://su155.ru/

Собственные квартиры получили 20 семей военных

ВЛАДИВОСТОК, 2 февраля. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Служебное жилье в январе уже получили более 400 военнослужащих Восточного военного округа (ВВО), а 20 семей военных получили собственные квартиры, сообщил ТАСС начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.

"В январе 2017 года более 400 военнослужащих, проходящих военную службу в соединениях и воинских частях ВВО, были обеспечены служебным жильем, а 20 семей военнослужащих получили ключи от готового жилья для постоянного проживания", - сообщил Гордеев.

Он добавил, что из федерального бюджета на 2017 год выделены средства на субсидии для приобретения и строительства около 900 квартир для военнослужащих ВВО.

В 2016 году около 1,4 тысячи военнослужащих ВВО купили квартиры на выделенные им жилищные субсидии в сумме 7,8 млрд рублей.

02.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Компании
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