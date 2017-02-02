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WP: Трамп назвал разговор с премьером Австралии "самым худшим" за день

03.02.2017 РИА Новости 43 0
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Дональд Трамп
Дональд Трамп
Источник: Vox

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после разговора с премьером Австралии Малкольмом Тернбуллом назвал беседу с ним "самой плохой" за день, сообщает Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников.

По данным газеты, в субботу Трамп заявил Тернбуллу, что поговорил уже с лидерами четырех стран, включая президента России Владимира Путина, и телефонный разговор с австралийцем "пока самый худший". Washington Post отмечает, что по плану переговоры должны были продолжаться около часа, однако Трамп прекратил общение примерно через 25 минут.

Издание пишет, что во время разговора Трамп назвал соглашение о переселении в США беженцев с островов Манус в Папуа-Новой Гвинее и Науру, заключенное при экс-президенте Бараке Обаме, "самым худшим за все время". Американский лидер также обвинил Австралию в попытках экспортировать "новых бостонских террористов".

Сам Тернбулл заявил, что разговор с Трампом был "откровенным".

"Эти разговоры ведутся прямо, откровенно, частным образом. Если вы видели сообщения о них, я не намерен что-то к ним добавлять", - сказал австралийский премьер журналистам в Мельбурне.

Австралия проводит очень жесткую политику в отношении беженцев: когда искатели убежища прибывают к берегам континента, власти отказывают им в размещении. Как правило, их отправляют обратно или отсылают в карликовое государство Науру, которое находится на одном из островов Океании, или на остров Манус в Папуа-Новой Гвинее.

В ноябре Тернбулл объявил о заключении соглашения с США по переселению беженцев, находящихся в специальных центрах на островах Манус и Науру. По словам премьер-министра Австралии, это сделка будет разовой.

02.02.2017
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принадлежат РИА Новости
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Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд

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