От национализма до нацизма – или как оппозиция Беларуси при помощи «аналитиков» создает боевые ячейки



Митинг оппозиции в Беларусе

Источник: www.belvpo.com Митинг оппозиции в БеларусеИсточник: www.belvpo.com

Последнее время с экранов телевизоров и страниц газет сплошным потоком льется нескончаемое «нытье» за сколько часов или дней, а главное когда Россия с Путиным оккупируют Прибалтику и Польшу, а также окончательно завоюют Украину. Эти действия имеют под собой четкую основу – создать плацдарм для возможных агрессивных или провокационных действий на границе с Беларусью против России, а местному населению на этом фоне внушить мысль о неизбежности агрессии со стороны Кремля.

Поэтому можно смело утверждать, что процесс, разработанный ведущими специалистами Европы и США для «захвата» суверенных государств, имеющих природные ресурсы или занимающих выгодное географическое положение, проводящих свою независимую и неугодную им политику, апробированный на многих странах Азии, Африки и даже Европы уже запущен и в Беларуси. Вспомните «революция роз», «оранжевая революция», «арабская весна» – это далеко не полный список инсценированных и проплаченных государственных переворотов. Очевидно, что эти действия направлены для смены власти на более лояльную и, соответственно, управляемую. Для начала народных волнений и митингов используются различные актуальные проблемы в стране: претензии к правительству, связанные с тяжелым экономическим положением в стране, коррупция среди государственных служащих, ограничение прав и свобод населения и т.д.

В Беларуси данным фактором ряд независимых экспертов пытаются преподнести угрозу захвата страны ее же стратегическим союзником Россией. Поводом послужило сообщение минобороны России о заказе 4 тысячи 126 вагонов для перевозки военных грузов на белорусскую территорию. Количество вагонов натолкнуло некоторых военных аналитиков на мысль, что российская сторона, используя учения «Запад – 2017», повторит в Беларуси «крымских сценарий».

Главными действующими лицами в процессе нагнетания обстановки в стране, как не странно, являются аналитические центры, существующие за счет грантов. Данные «структуры» под заказ осуществляют сбор данных в стране, а порой и разведданных, формируют выгодные заказчику материалы, которые способны повлиять на формирование общественного мнения в стране.

Эта информация преподносится в СМИ как мнение великих экспертов (порой в 25 и чуть более лет!). Ведь кто как не эксперты и аналитики должны поведать белорусскому населению, что нам угрожает?

При этом, разумеется, присутствуют различные графики, таблицы и диаграммы, ведь авторы исследований – народ грамотный, стажировались в Европе и США. Как им не верить?

В связи с этим, если руководствоваться логикой специалистов, к примеру, Центра стратегических и внешнеполитических исследований Сивицкого и Царика, то напрашивается вывод, что белорусам нужно срочно копать окопы для защиты страны от России и просить помощи у Запада. И самое интересное, что за это их никто даже не обвиняет в предательстве. К слову, Арсений Сивицкий был единственным из Беларуси участником военной игры НАТО «Hegemon», которая прошла в конце января в Польше, где рассматривался вопрос «как защитить государства Балтии и Польшу от атаки России с территории Беларуси».

Данный факт весьма недвусмысленно показывает, кому нужен был этот пропагандистский вброс по поводу захвата страны и кто за ним стоит.

Наличие нарисовавшейся «угрозы» (по мнению упомянутых экспертов) и бездействие по этому поводу властей (или не принятие мер по отношению к таким специалистам), заставляет простого человека обратить внимание на представителей оппозиции, которые воспользовавшись ситуацией, начинают создавать чуть ли не боевые ячейки для защиты страны и пропагандировать национализм или радикализм. Хотя анализ информационного поля соседних с Беларусью стран показывает, что там развиваются процессы гораздо более интересные.

К примеру, в начале января 2017 года глава МИДа Польши Витольд Ващиковский, комментируя проблемы вещания белорусскоязычного телеканала «Белсат», предложил белорусам учить польский. С чего это вдруг?

Однако провокационное высказывание польского министра в отличие от информации по вагонам не вызвало бурю эмоций в рядах аналитиков и оппозиционеров. Давно известно, что те, кто пытается втянуть население того или иного государства в свои геополитические игры, вовсе не собираются беречь так называемую «национальную идентичность». Просто господа белорусские «свядомые» пытаются этого не замечать – ведь деньги они получают именно от тех же лиц и организаций, в том числе, и от Польши. Они, к слову, нигде официально не работают, поэтому пользуются любым поводом для того, что собрать под свои знамена недовольных, обиженных, не разобравшихся в ситуации или просто озлобленных людей. Оппозиция проявляет трогательную заботу о народе – год назад они пытались пристроиться паровозом к индивидуальным предпринимателям, сегодня отстаивают священное право не работать, создавая общий фон недовольства. А между тем, призывая народ выходить на митинги, они отрабатывают «свои зарплаты», попутно устраивая подставы с маханием флагов, криками «Жыве Беларусь» и призывами менять власть.

Аналогичная ситуация происходила и в соседней Украине, просто многие это уже позабыли или не хотят акцентировать на этом внимание. Там националисты тоже призывали прекратить все связи с Москвой, свергнуть неугодное правительство и президента, создавали радикальные структуры и под многозначительные улыбки и деньги западных политиков утверждали, что украинцы, порвав, наконец, со своим историческим прошлым и Россией, заживут припеваючи в дружной европейской семье.

И во что теперь превратили одну из богатейших стран Европы эти деятели? Каждая происходившая на Украине революция только ухудшала ситуацию. Под крики «Слава Украине!» страну погрузили в пучину экономического хаоса и гражданской войны.

Сегодня вдоль украинских дорог размещены многочисленные билборды, с которых жителей страны поздравляют с праздниками боевики неонацистских батальонов, которые на видеороликах, коими пестрит портал «Youtube», безнаказанно убивали милиционеров на Крещатике, мирное население Донбасса, жгли людей в Доме профсоюзов в Одессе…

В опубликованном в начале июня 2016 года докладе спецдокладчика ООН по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства и произвольных казнях «Правый сектор» отнесен к числу «склонных к насилию ополчений, которые действуют в качестве самостоятельной силы благодаря официальному потворству на высоком уровне и при почти полной безнаказанности».

Лидер правящей партии в Польше «Право и справедливость» Ярослав Качиньский даже заявил, что будущее польско-украинских отношений находится под знаком вопроса из-за того, что Украина основывает свою историю на традициях УПА и организаций, которые совершали чудовищные преступления против людей. Это говорит одна из весомых политических фигур Польши, страны, которая всячески помогала революции в Киеве!

В тоже время, в Беларуси к созданию подобных структур сегодня призывают представители оппозиции, входящие в так называемый Белорусский национальный конгресс (БНК).

Лидерами этой непризнанной и незарегистрированной организации являются всем известные Статкевич, Некляев, Шушкевич и многие другие псевдодеятели, которые призывают страны ЕС и США ввести против своей же страны и своего же населения санкции.

В настоящее время, по словам того же Статкевича, совет БНК принял решение образовать в составе региональных коалиций демократических сил военные комиссии, в задачи которых войдет организация мероприятий «по военно-патриотическому воспитанию с целью подготовки граждан региона к выполнению конституционного долга по защите независимости Беларуси. Причем военные комиссии будут образованы во всех городах, где есть объединенные коалиции демократических сил. По его словам, в случае критической ситуации функции военной комиссии могут расшириться, и она станет «общественным военкоматом». То есть сейчас БНК не скрываясь, заявляет о создании своих боевых отрядов якобы для обороны независимости страны, что удивительно – параллельно с действующей армией. Вот вам и готовые отряды молодчиков-националистов готовых бить витрины, поджигать машины и кидать коктейли Молотова в сотрудников правоохранительных органов. От национализма недалеко до нацизма. Белорусы как никто знают, что это такое и каковы его последствия.

Для новоявленных экспертов и политиков, якобы переживающих за свою страну, но не желающих адекватно оценивать все возможные риски и угрозы, наверное, будет интересно узнать, что они играют с огнем. Уже выросло целое поколение, для которого Бандера, Витушка, Шухевич, Гадлевкий и другие полицаи – не кровавые преступники, фашистские приспешники и палачи тысяч невинных людей, а национальные герои.

Да, многое упущено, но не все потеряно. Поэтому, в настоящий момент очень важно не упустить контроль над ситуацией, когда на фоне «экспертного мнения» простые люди – патриоты своей страны, могут попасть под влияние продажных оппозиционеров-националистов с видом на жительство или гражданством других стран, одной рукой указывающих на мнимую угрозу, а другой загребающих выгоду от пожара революций.

Так что происходящее – результат длительной и целенаправленной работы проамериканской пропагандистской машины, заинтересованной в уничтожении страны посредством раскручивания русофобии и радикализма.

Владимир Вуячич