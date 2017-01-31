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У России и Индии возникли разногласия по цене на фрегаты

02.02.2017 Деловая газета "Взгляд" 38 0
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Фрегат проекта 11356
Фрегат проекта 11356 (типа Talwar) ВМС Индии
Источник: ВМС Индии

Россия и Индия разошлись во мнении о цене четырех новых фрегатов проекта 11356 для индийских ВМС, сообщают СМИ со ссылкой на индийских чиновников.


Стороны подписали межправительственное соглашение о поставке четырех фрегатов в октябре 2016 года. Два из них будут построены на верфи «Янтарь» в Калининграде, еще два – на индийской верфи.


Россия просит за два фрегата, которые будут построены на «Янтаре», 990 млн долларов, передает IHS Jane's 360 со ссылкой на индийского чиновника. Индия с этой ценой не согласна.

Издание напоминает, что в период с 2003 по 2013 годы Россия построила и поставила Индии шесть подобных кораблей за 2 млрд долларов.


Ранее сообщалось, что Россия и Индия планировали постройку трех фрегатов проекта 11356. Предполагалось, что они будут вооружены крылатой ракетой «БраМос».


В составе ВМФ России два таких корабля («Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен»), еще три строятся для российского флота и один запланирован.


Ранее газотурбинные двигатели для этих фрегатов поставляла Украина. Однако после прихода новых властей в Киеве украинская сторона отказалась отправлять России уже оплаченные двигатели. В РФ разработали собственную замену этим двигателям. В то же время сообщалось, что корабли, которые строились для ВМФ России, могли быть перепроданы индийской стороне, которая самостоятельно закупила бы для них украинские двигатели.

31.01.2017
Права на данный материал
принадлежат Деловая газета "Взгляд"
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Украина
Продукция
PJ-10 Brahmos
Проекты
11356 Буревестник

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