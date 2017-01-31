У России и Индии возникли разногласия по цене на фрегаты
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Фрегат проекта 11356 (типа Talwar) ВМС Индии
Источник: ВМС Индии
Россия и Индия разошлись во мнении о цене четырех новых фрегатов проекта 11356 для индийских ВМС, сообщают СМИ со ссылкой на индийских чиновников.
Стороны подписали межправительственное соглашение о поставке четырех фрегатов в октябре 2016 года. Два из них будут построены на верфи «Янтарь» в Калининграде, еще два – на индийской верфи.
Россия просит за два фрегата, которые будут построены на «Янтаре», 990 млн долларов, передает IHS Jane's 360 со ссылкой на индийского чиновника. Индия с этой ценой не согласна.
Издание напоминает, что в период с 2003 по 2013 годы Россия построила и поставила Индии шесть подобных кораблей за 2 млрд долларов.
Ранее сообщалось, что Россия и Индия планировали постройку трех фрегатов проекта 11356. Предполагалось, что они будут вооружены крылатой ракетой «БраМос».
В составе ВМФ России два таких корабля («Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен»), еще три строятся для российского флота и один запланирован.
Ранее газотурбинные двигатели для этих фрегатов поставляла Украина. Однако после прихода новых властей в Киеве украинская сторона отказалась отправлять России уже оплаченные двигатели. В РФ разработали собственную замену этим двигателям. В то же время сообщалось, что корабли, которые строились для ВМФ России, могли быть перепроданы индийской стороне, которая самостоятельно закупила бы для них украинские двигатели.
31.01.2017
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принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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