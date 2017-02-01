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Артиллеристы ЗВО готовятся к первым стрельбам из РСЗО "Торнадо-Г"

02.02.2017 РИА Новости 33 0
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Торнадо-Г
Модернизированная реактивная система залпового огня "Торнадо-Г" калибра 122 мм
Источник: Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Артиллеристы Западного военного округа (ЗВО) готовятся к первым практическим стрельбам из реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г", которые запланированы в первом квартале 2017 года в рамках полевого выхода, сообщил РИА Новости в среду начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.

РСЗО "Торнадо-Г" предназначена для нанесения ударов по находящимся на открытой местности и в укрытиях живой силе, бронетехнике, артиллерийским и минометным батареям, командным пунктам противника.

"Два дивизиона РСЗО "Торнадо-Г" поступят на вооружение реактивно-артиллерийских соединений и мотострелковых подразделений. Первые практические стрельбы артиллеристы выполнят уже в первом квартале текущего года в рамках полевого выхода", - сказал Мугинов.

Он отметил, что новая 122-миллиметровая РСЗО "Торнадо-Г" приходит на смену реактивной системе "Град". По своей боевой эффективности "Торнадо-Г" в 2,5-3 раза превосходит своих предшественников за счет применения более мощных боеприпасов, автоматизированной системы наведения и прицеливания, новейших средств топопривязки и навигации.

"Применение новой системы значительно увеличит точность ведения огня и сократит время развертывания комплекса из походного положения в боевое", - заключил представитель военного округа.

01.02.2017
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