Параллельная реальность ВМФ РФ



Третий завершенный постройкой на АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" для ВМФ России сторожевой корабль (фрегат) "Адмирал Макаров" модифицированного проекта 11356 переводится из Калининграда в Балтийск для прохождения заводских ходовых испытаний. 09.07.2016

Источник: Panda-9 / forums.airbase.ru Третий завершенный постройкой на АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" для ВМФ России сторожевой корабль (фрегат) "Адмирал Макаров" модифицированного проекта 11356 переводится из Калининграда в Балтийск для прохождения заводских ходовых испытаний. 09.07.2016Источник: Panda-9 / forums.airbase.ru

Создав себе миф о «внешней угрозе», якобы исходящей от США и НАТО, сегодняшнее военно-политическое руководство России всеми силами, пренебрегая решением других насущных проблем, активно занимается построением вооруженных сил и укреплением роли силовых структур.

Вкладывая баснословные деньги в оборонку, Кремль старается уделять отдельное внимание развитию военно-морского флота, ведь именно он должен позволить проводить «стратегические действия в мировом океана» и осуществлять «эффективное стратегическое присутствие» в зоне экономических интересов РФ. Однако, в действительности кремлевские устремления, которые больше похожи на неудовлетворенные амбиции, по сути, являются лишь жалким желанием самоутвердиться в глазах собственного народа, не более того.

Нынешнее кремлевское руководство искренне верит, что Военно-Морской флот РФ является гордостью России. Возможно, сегодняшней России - да, но только не СССР, к идеалам которого так стремится российская власть. Ведь советский флот в пик своего могущества в 1985 г. имел в своем составе 1561 корабль в сумме и по количеству кораблей и боевому потенциалу занимал второе место в мире после ВМФ США. В его боевом строю находилось 160 надводных кораблей океанской и дальней морской зоны, 83 стратегических атомных подводных ракетоносцев, 113 многоцелевых атомных подводных лодок и 254 дизель-электрических.

А что же сегодняшняя Россия?

В составе ВМФ РФ на сегодня находятся 72 подводные лодки, 211 боевых кораблей и катеров, а также около четырех сотен судов обеспечения. При этом, числится в составе флота, еще не означает быть боеспособным или хотя бы исправным. Таковых единиц и того меньше. Так, только боеспособных и исправных атомных подводных лодок (АПЛ) насчитывается 28 с хвостиком (10 - пр. 955, 667БДРМ и 667БДР, 9 - пр. 671РТМК, 971Б и 945, 6 - пр. 949А и 885, 3 - специальные «Оренбург», «Подмосковье» и «Лошарик», ну и одна АПЛ пр. 941 «Дмитрий Донской», которая используется для испытаний БР «Булава»). В составе же ВМС США АПЛ по списку – 72, из которых чуть более 50 находятся в боевом строю….

БДК "Саратов" пр.1171. Источник: sh8146.narod.ru

О том, каково современное состояние Военно-морского флота России и каковы перспективы его развития, красноречиво говорят итоги минувших лет, которые постоянно приукрашаются и далеки от реального состояния дел. Военно-политическое руководство РФ как будто специально вносит сумятицу в умы своих граждан, постоянно преподнося разные результаты своей деятельности в сфере оснащения ВМФ новым парком техники.

К примеру, по результатам 2015 г. согласно заявлению МО РФ Сергея Шойгу, в состав флота было передано две многоцелевые подводные лодки и восемь надводных кораблей. Однако, если слова о двух субмаринах, вошедших в состав ВМФ, были правдой, то о восьми надводных кораблях - сплошная фантазия. Ведь в действительности флот на тот момент получил не восемь, а только два надводных боевых корабля, а остальные вспомогательные суда: океанографическое исследовательское судно, морской транспорт вооружения, спасательное судно, морской сухогрузный транспорт и т.д. На самом деле, в 2015 г. флот получил от промышленности две новые подводные лодки, два надводных боевых корабля, три вспомогательных судна, около 30 катеров, буксиров, плавкранов и плавдоков.

Аналогичная ситуация с путаницей в цифрах сложилась и по итогам 2016 г.

Если еще в августе минувшего года Сергей Шойгу говорил, что ВМФ РФ до конца 2016 г. должен получить 12 боевых кораблей, восемь катеров и более 20 вспомогательных судов (в целом 32 надводных корабля и судна), то в ходе селекторного совещания по итогам года в декабре, министр заявил о передаче в состав флота лишь 24 надводных кораблей и судов, а также двух многоцелевых подводных лодок. Если крайние цифры верны, то налицо существенный провал планов.

Реальность же оказалось немного другой. По итогам 2016 - российские корабелы передали заказчикам 12 боевых кораблей (с учетом двух подводных лодок) и около двух десятков вспомогательных судов. А цифра «24» вновь взята непонятно откуда и с учетом, непонятно какой логики.

При этом, за минувший 2016 г. ВМФ РФ недосчитался целого ряда кораблей, которые не пополнили его состав по разным причинам.

Так, головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков», строительство которого началось на «Северной верфи» в Петербурге в начале 2006 г., так и не был передан военным. Сроки передачи корабля переносились не раз, а крайняя дата - 22 ноября 2016 г. оказалась не окончательной. Теперь ввод в строй фрегата перенесен уже на первую половину 2017 г.

Фрегат «Адмирал Горшков» проекта 22350 в Финском заливе, 15 декабря 2014г. Источник: forumairbase.ru

Аналогичная ситуация произошла с фрегатом проекта 11356 «Адмирал Макаров», который был заложен на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» еще в 2012 г., а спущен на воду в 2015 г. Его сдача ВМФ РФ также была перенесена с конца минувшего года на более поздний срок.

Оба проекта 22350 и 11356 были завязанными на украинские газотурбинные установки производства ГП «Зоря-Машпроект». Корабли должны были стать основой российского флота. Проект 11356, как уже освоенный ОПК РФ, был временной мерой в связи с задержкой постройки фрегатов проекта 22350, которых планировалось построить по пять единиц на каждый флот. Но в связи с задержкой строительства фрегатов проекта 22350 возросли заказы на фрегаты проекта 11356. В дальнейшем было простроено три корабля проекта - фрегат «Адмирал Григорович», «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров». Еще два корабля были заложены, и их спуск на воду планировался на 2018 г. Однако россиянам пришлось довольствоваться только тремя кораблями, так как газотурбинные установки были поставлены «Зоря-Машпроект» только для первых трёх фрегатов. Перспективы же реализации оставшихся кораблей данного проекта с уже «новым российским двигателем», весьма сомнительны. Удастся ли им создать ОАО «НПО «Сатурн» новый двигатель необходимой мощности для фрегата данного типа, покажет июль-август 2018 г. Именно на эту дату назначена его передача от ОАО «НПО «Сатурн» к ОАО «Северная верфь» для четвертого корабля проекта 22350 «Адмирал Исаков». Ну а пока, руководство России не может разобраться, толи продавать оставшиеся корабли ВМС Индии, толи консервировать до лучших времен, толи вводить в состав ВМФ РФ.

Пока что похоже на то, что из-за непоставка с Украины газотурбинных энергетических установок для фрегатов проекта 11356, российский флот будет строить 18 малых ракетных кораблей с крылатыми ракетами нового проекта 22800.

Ситуация с задержкой кораблей проектов 22350 и 11356, не единственная по итогам 2016 г.

Еще весной 2016 г. гендиректор Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь» Эдуард Ефимов уверял, что самый заслуженный долгострой России «Иван Грен», который заложен еще в декабре 2004 г. передадут флоту не позднее октября 2016 г. Казалось все идет по плану, но не все так просто. Начав заводские ходовые испытания в июне 2016 г. и проведя настоящую спасательную операцию на море, успех на этом закончился. Заводские ходовые испытания были продолжены и корабль уже планируют передать не ранее ноября 2017 г.

Первый из серии кораблей проекта 20380 корвет «Совершенный», который строится на Амурском судостроительном заводе с 2006 г. также реализуется с запозданием из-за «нехватки денежных средств и ошибок производственного планирования». В мае 2015 г. «Совершенный» вывели из цеха и спустили на воду. Летом начались его испытания, а до конца 2016 г планировалась его передать флоту. Однако этого не произошло. По состоянию на ноябрь 2016 г. он проходил лишь швартовные испытания и размагничивание, а передача корвета ВМФ России планировалась в первой половине 2017 г.

Второй корвет проекта 20380 – «Громкий» заложили еще в 2012 г. Его также собирались сдать до конца 2016 г., но в реальности в 2017 г. корабль только спустят на воду.

На четвертый квартал 2016 г. планировалось вернуть в строй после ремонта в Центр судоремонта «Звездочка» ПЛ проекта 949А «Антей» К-266 «Орел». Однако на подлодке произошел пожар в районе 9-го отсека. Невзирая на то, что в пресс-службе предприятия заявили, что это происшествие не повлияет на график ремонта и подлодка вернется в строй вовремя, в действительности этого не произошло.

Задержка в поставках и строительстве также произошла с буксирным судном проекта 20183 «Академик Александров», суднами тылового обеспечения проекта 23120 «Эльбрус», «Всеволод Бобров», «Капитан Шевченко».

Головной построенный для ВМФ России на ОАО "Судостроительный завод "Северная верфь" морской буксир "Эльбрус" проекта 23120 возвращается с первого выхода на заводские ходовые ис пытания. Санкт-Петербург, 14.09.2016 Источник: RussianArms

На фоне всего этого можно поставить под сомнение слова министра Шойгу о доле современных кораблей в составе ВМФ РФ, которая якобы в 2015 г. выросла до 39%, а в 2016 до 47%.

Россия пока продолжает существенно отставать по оснащенности новой техникой Военно-морского флота. И проблема тут не столько в деньгах и постоянном распиле бюджетных средств, а и в том, что за многие годы россиянам просто не удалось осуществить импортозамещение и воссоздать новые устойчивые эффективные кооперационные связи. В таком случае говорить о «стратегических действиях в мировом океана» или осуществлении «стратегического присутствия» в зоне экономических интересов РФ, попросту не приходится.

В действительности реальное состояние дел на российском флоте очень хорошо характеризует эпическое приключения единственного авианесущего крейсера ВМФ РФ «Адмирала Кузнецова». Казалось бы, грозное и величественное оружие с внушительным арсеналом вооружения на борту, однако, по сути, являющееся старенькой памяткой навсегда ушедшей истории, корабельной развалиной, с трудом дошедшей до берегов Сирии, потерявшей пару самолетов в не боевых условиях, не обеспечившей эффективное использование палубной авиации со своего борта и ушедшей раньше времени восвояси - в пункт постоянной дислокации…