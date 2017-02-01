Эксперт: инцидент с МБР Trident не ставит под сомнение ее надежность



Испытательный запуск баллистической ракеты ВМС США «Трайдент» II D5 из подводной лодки в Атлантическом океане с «коннекторным кожухом», напечатанном на 3D принтере

Источник: http://mykickup.ru/ Испытательный запуск баллистической ракеты ВМС США «Трайдент» II D5 из подводной лодки в Атлантическом океане с «коннекторным кожухом», напечатанном на 3D принтереИсточник: http://mykickup.ru/

Директор информационных проектов, касающихся ядерной сферы, в Федерации американских ученых также отметил, что информацию о неудачном пуске ракеты обнародовали крайне скупо

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Неудачный учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) морского базирования Trident II D5 в ВМС Великобритании не стоит рассматривать как свидетельство ее ненадежности. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС директор информационных проектов, касающихся ядерной сферы, в Федерации американских ученых (ФАУ) Ханс Кристенсен.

Неполадки в системе наведения

Комментируя неудачное испытание МБР Trident в британских ВМС, о котором стало известно в конце января, он констатировал, что информацию о произошедшем обнародовали крайне скупо. "Мы знаем немногое, (фактически - здесь и далее по тексту прим. корр. ТАСС) только то, что ракета отклонилась от (заданного) курса. Это, разумеется, связано с системой наведения", - сказал американский эксперт.

Самый надежный элемент ядерного арсенала?

Однако, убежден он, "данный инцидент надо рассматривать в рамках более широкой картины". "Я не думаю, что случившееся, так сказать, указывает на проблему надежности (американской МБР Trident в целом)", - заявил Кристенсен. "Мне кажется, - пояснил специалист, - что речь идет о единичном случае".

При этом он напомнил о том, что в ВМС США завершается разработка программы продления сроков эксплуатации МБР Trident. В этих модернизированных ракетах будет установлена "новая система наведения", отметил сотрудник ФАУ. Согласно изложенной им информации, такие МБР "испытываются Соединенными Штатами (уже) в течение нескольких лет без каких-либо значительных проблем". "Я имею в виду, есть технические вызовы, но не происходит ничего подобного тому, что имело место в Великобритании", - продолжал Кристенсен.

По его оценке, МБР Trident, "безусловно, все еще является самым надежным оружием" в арсенале стратегического сдерживания США.

Вопрос восприятия

Как подчеркнул эксперт, его больше тревожит тот "факт, что британское правительство явно держало в секрете от парламента" информацию о провальном пуске, "в то время как просило его одобрить (финансирование) будущего флота подводных ракетоносцев". "Для меня это было более интересно", - повторил Кристенсен.

На просьбу прокомментировать публикацию газеты Times, в которой говорилось, что Лондон держал произошедшее в тайне по просьбе Вашингтона, он ответил, что может только выдвигать на этот счет предположения, поскольку официальных данных ни США, ни Соединенное Королевство не предоставляли. "Это американская система, так что США, конечно, интересуются тем, как ее воспринимают (вооруженные силы других государств и общественность). Возможно, американская сторона не хотела, чтобы британцы говорили на эту тему слишком много", - считает представитель ФАУ. В связи с этим он указал на то, что развертывание модернизированных ракет Trident в США предполагается начать "позднее в текущем году, этой весной", и Вашингтону крайне бы не хотелось, чтобы систему воспринимали как недоработанную.

Июньский пуск

Как сообщила 22 января газета Sunday Times, правительство Соединенного Королевства скрыло факт неудачного запуска ракеты Trident II D5, произведенного с британской субмарины возле побережья американского штата Флорида в июне 2016 года. Это было единственное испытание ракеты Trident в ВМС Великобритании за последние четыре года. Причина неудачи официально не раскрывается, тем не менее источник газеты в королевских ВМС поведал, что выпущенная с подводной лодки Vengeance ракета, которая не была оснащена ядерным боезарядом, вероятно, отклонилась от заданного курса и полетела в сторону побережья США. Инцидент был скрыт предыдущим кабинетом во главе с премьером Дэвидом Кэмероном перед принципиальным голосованием в парламенте по планам модернизации ядерного щита страны, которые были поддержаны нижней палатой.

Затем Times проинформировала, ссылаясь на неназванный британский военный источник, что держать историю в секрете правительство Кэмерона попросила администрация Барака Обамы, президентские полномочия которого истекли 20 января. Американцы, согласно этим сведениям, опасались возникновения схожих проблем при запусках их собственных ракет Trident. По версии источника Times, неудача запуска крылась в "запатентованной США технологии".

В свою очередь, представитель военных кругов США утверждал телекомпании CNN, что отклонение ракеты от курса произошло по заложенной программе и являлось частью выполнения процедуры самоуничтожения при выявлении аномалии после запуска. Автоматика якобы направила ракету в океан.