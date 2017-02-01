Шойгу потребовал соблюдать график модернизации "Красмаша"
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АО "Красноярский машиностроительный завод"
Источник: АО "Красмаш"
"Хочу подчеркнуть, что любой сбой при модернизации технологических линий может привести к срыву сроков, установленных генеральным план-графиком. Весь зазор, лимит, который у нас был в запасе, исчерпан, и теперь следует строго идти в соответствии с подтвержденным графиком", - сказал С.Шойгу.
Министр отметил, что в рамках ФЦП "Развитие ОПК до 2020 года" на "Красмаше" реализуется семь инвестиционных проектов, предусматривающих ввод в эксплуатацию до 2019 года 16 объектов реконструкции и технического перевооружения.
"Один объект сдан а прошлом году, на остальных работа продолжается", - добавил он.
Ранее сообщалось, что Минобороны России взяло под особый контроль создание перспективных ракетных комплексов стратегического назначения на АО "Красмаш"
01.02.2017
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