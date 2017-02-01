Шойгу потребовал соблюдать график модернизации "Красмаша"



АО "Красноярский машиностроительный завод"

Источник: АО "Красмаш" АО "Красноярский машиностроительный завод"Источник: АО "Красмаш"

"Хочу подчеркнуть, что любой сбой при модернизации технологических линий может привести к срыву сроков, установленных генеральным план-графиком. Весь зазор, лимит, который у нас был в запасе, исчерпан, и теперь следует строго идти в соответствии с подтвержденным графиком", - сказал С.Шойгу.

Министр отметил, что в рамках ФЦП "Развитие ОПК до 2020 года" на "Красмаше" реализуется семь инвестиционных проектов, предусматривающих ввод в эксплуатацию до 2019 года 16 объектов реконструкции и технического перевооружения.

"Один объект сдан а прошлом году, на остальных работа продолжается", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Минобороны России взяло под особый контроль создание перспективных ракетных комплексов стратегического назначения на АО "Красмаш"