Авианосец Queen Elizabeth не сдадут в срок



Авианосец королевских ВМС Великобритании HMS Queen Elizabeth во время спуска на воду из дока верфи Росайт (Шотландия). 17.07.2014г.

Источник: thecourier.co.uk Авианосец королевских ВМС Великобритании HMS Queen Elizabeth во время спуска на воду из дока верфи Росайт (Шотландия). 17.07.2014г.Источник: thecourier.co.uk

Причиной задержки стал срыв сроков подрядчиками, которые осуществляют поставки комплектующих и проводят сборочные работы. По данным Минобороны, на авианосце еще предстоит испытать силовую установку, а также установить покрытие летной палубы. По словам представителя министра обороны Великобритании в парламенте Гарриета Болдуина, задержка будет несущественной, и уже летом этого года начнутся ходовые испытания корабля в формате "5–1–5" (пять недель в море – неделя у берега – пять недель в море).

По словам Яна Бута, руководителя программы строительства авианосцев типа Queen Elizabeth, "практически все, что установлено на корабле, уже проверено и работает в штатном режиме. В течение следующих месяцев будут завершены все работы, и авианосец выйдет на ходовые испытания". Изначально корабль должен быть начать прохождение ходовых испытаний в марте и до конца года войти в состав ВМС Великобритании. В военном ведомстве считают, что, несмотря на задержки, корабль все же будет принят на вооружение в этом году.

Одновременно с ходовыми испытаниями должны начаться летные тесты. Первым летательным аппаратом, который сядет на борт Queen Elizabeth, должен стать вертолет Merlin, после чего корабль начнет принимать более тяжелые машины — такие как Apache, Wildcat и Chinook. Кроме того, планируется провести посадки и взлеты истребителей-бомбардировщиков F-35B.

HMS Queen Elizabeth – головной корабль серии из двух авианосцев ВМС Великобритании. Корабль должен быть достроен в текущем году, а его приведение в полную боевую готовность запланировано на 2020 год. Авиакрыло корабля будет состоять из истребителей-бомбардировщиков F-35B Lightning II и вертолетов Merlin. Кроме того, авианосец сможет нести ударные и тяжелые военно-транспортные вертолеты, а также конвертопланы V-22 Osprey, сообщает ukdefencejournal.org.uk.