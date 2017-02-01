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"Теджас". От сомнений до уверенности

02.02.2017 Военный паритет 37 0
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Истребитель Tejas
Истребитель Tejas
Источник: AP Photo/Aijaz Rahi

Индийская программа создания истребителя Light Combat Aircraft (LCA) имеет долгую и трудную историю.

15 лет потребовалось от первого полета технологического демонстратора до обретения первоначальной боевой готовности в июле 2016 года. В 2016 году правительство Индии одобрило закупку 83 истребителей Tejas в версии Мк1А в дополнение к 40 базовой версии Мк1. Но программа получила очередной удар, когда начальник штаба ВМС адмирал Сунил Ланба (Sunil Lanba) заявил, что палубный вариант самолета не соответствует предъявляемым требованиям.

Определено, что версия Tejas Mk1A будет оснащена бортовым радаром с активной ФАР. В декабре 2016 года компания HAL выдала запрос на цены для поставок РЛС такого класса таким компаниям как Elta, Saab, Raytheon, Thales и "Рособоронэкспорт".

Первый полет модернизированной версии Мк2 как для ВВС, так и для ВМС запланирован на 2020-2021 годы, заявил директор программ Агентства по авиационным разработкам ADA (Aeronautical Development Agency) С.Д. Баладжи (CD Balaji).

Агентство также ведет разработку перспективного истребителя АМСА (Advanced Medium Combat Aircraft), прототип должен полететь в 2025 году, планируется разработать двухместный вариант для авианосцев ВМС Индии.

В настоящее время главной задачей считается доведение до полной боевой кондиции истребителей версии Tejas Mk1, разработка модификаций Tejas Mk1A, Tejas Mk2 и LCA Navy Mk2. Темп производства истребителей должен достичь от 8 до 20 машин в год. Варианты Мк1 и Мк2 будут оснащаться двигателями соответственно General Electric F404 и F414.

01.02.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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Страны
Индия
Продукция
Tejas
Компании
General Electric
HAL
Raytheon
SAAB
Thales
РОЭ
Проекты
Авианосец

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