Канада спешит приобрести "Супер Хорнеты"



F/A-18 International Roadmap Platform F/A-18 International Roadmap Platform

Правительство Канады начало переговоры с США по закупке до 18 истребителей F-18 Super Hornet.

Эта мера объясняется как паллиативное решение, призванное облегчить давление стареющего парка самолетов на боеготовность ВВС страны. Закупка такого количества самолетов со стоимостью эксплуатации за все время жизненного цикла может обойтись налогоплательщикам от 5 до 7 млрд долл США.

Телекомпания CBC News показала репортаж с весьма высоким уровнем доступа к объектам компании Boeing - производителя "Супер Хорнетов", и базе ВМС США. Зрители могли получить обстоятельное представление об этих самолетах и их эксплуатации.

Отмечается, что понадобится примерно год для получения разрешения Конгресса США на поставку этих самолетов, однако либеральное правительство Канады дало понять, что желало бы увидеть первый "Супер Хорнет" в эскадрилье ВВС уже в 2019 году.