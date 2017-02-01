Польша получила новое предложение по ЗРК MEADS
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Пусковая установка зенитной ракетной системы Raytheon Patriot армии США во время развертывания в ходе учений в Польше в районе Сохачева. 21.03.2015
Источник: CNN
Консорциум MEADS International (MI) представил обновленное предложение для Польши по ее программе ПВО/ПРО средней дальности Wisla.
В предложении указывается на расширенные возможности по партнерству и более ясной методике передачи технологий. "Мы очень рады тому, что предоставили министерству обороны Польши наше расширенное предложение. Система MEADS является на этот момент самой доступной и самой быстрой возможностью для Польши нарастить свой потенциал ПВО и ПРО. Польская промышленность также получит очень большие выгоды от передачи наших самых современных технологий", заявил вице-президент отделения MEADS в компании Lockheed Martin Missiles and Fire Control Том Олес (Tom Oles).
Наиболее современными технологиями MEADS являются новейшая РЛС с активной ФАР, цифровые системы и открытая архитектура электронного оборудования. Комплекс разработан Германией, Италией и США для замены ЗРК Patriot.
Штаб-квартира многонационального консорциума MEADS International находится в Орландо (Флорида), промышленными подрядчиками являются компании MBDA (Италия и Германия) и Lockheed Martin (США).
01.02.2017
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