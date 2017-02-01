Турция потратит полмиллиарда долларов на модернизацию своих танков
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Танк «Леопард-2» захваченный террористами
Источник: Free-News
Анкара запускает конкурс на модернизацию танкового парка турецкой армии. Об этом пишет Defense News.
Речь идет о 200 машинах: 40 американских M60A3, 120 M60T (это M60A3, ранее уже модернизированный в Израиле по проекту Sabra Mk II) и 40 немецких Leopard 2A4. Общая стоимость контракта на доработку этих машин может составить, по оценкам издания, 500 миллионов долларов.
Источники в турецких вооруженных силах указали, что программа модернизации коснется в первую очередь усиления бронирования и улучшения защиты от противотанкового вооружения (включая установку комплексов активной защиты).
Как отмечается в публикации, конкурс был экстренно запущен в связи с негативными результатами применения тяжелой бронетехники в северной Сирии. Там несколько танков турецкой армии были потеряны из-за применения боевиками противотанковых ракет.
В распоряжении турецких сухопутных войск в данный момент находится 330 танков типа Leopard 2A4, 400 танков Leopard 1A1 и 1A3, около 1,5 тысячи танков M60 разных вариантов (включая 170 M60T, модернизированные в Израиле) и около 1,4 тысячи модернизированных танков M48A5.
01.02.2017
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