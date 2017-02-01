Министр обороны Ирана подтвердил испытания баллистической ракеты



Флаг Ирана. Фото: © Fotolia/ aaastocks Флаг Ирана. Фото: © Fotolia/ aaastocks

Минобороны Ирана подтвердило, что страна провела испытание баллистической ракеты средней дальности. Об этом сообщило агентство Tasnim в своем Twitter, передает РИА Новости

"Министр обороны подтверждает новое испытание ракеты Ираном", — говорится в сообщении.

Ранее отмечалось, что в воскресенье, 29 января, иранские военные испытали баллистическую ракету, пуск был произведен в окрестностях города Семнан в 225 километрах от Тегерана. Ракета пролетела примерно 966 километров перед тем, как взорваться, уточняет агентство.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли 1 февраля заявила, что Вашингтон считает проведенные испытания "совершенно недопустимыми", и намерен предпринять действия, чтобы Тегеран это понял.

1 февраля в Конгресс США была внесена резолюция о разрешении президенту страны использовать военную силу против Исламской Республики Иран в том случае, если та попытается получить ядерное оружие.

Принятая в июле 2015 года резолюция Совета Безопасности ООН 2231 призывает Иран не проводить подобные испытания.