Министр обороны Ирана подтвердил испытания баллистической ракеты
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Флаг Ирана. Фото: © Fotolia/ aaastocks
Минобороны Ирана подтвердило, что страна провела испытание баллистической ракеты средней дальности. Об этом сообщило агентство Tasnim в своем Twitter, передает РИА Новости
"Министр обороны подтверждает новое испытание ракеты Ираном", — говорится в сообщении.
Ранее отмечалось, что в воскресенье, 29 января, иранские военные испытали баллистическую ракету, пуск был произведен в окрестностях города Семнан в 225 километрах от Тегерана. Ракета пролетела примерно 966 километров перед тем, как взорваться, уточняет агентство.
Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли 1 февраля заявила, что Вашингтон считает проведенные испытания "совершенно недопустимыми", и намерен предпринять действия, чтобы Тегеран это понял.
1 февраля в Конгресс США была внесена резолюция о разрешении президенту страны использовать военную силу против Исламской Республики Иран в том случае, если та попытается получить ядерное оружие.
Принятая в июле 2015 года резолюция Совета Безопасности ООН 2231 призывает Иран не проводить подобные испытания.
01.02.2017
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