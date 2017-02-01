Шойгу пригласил россиян бесплатно посетить Всемирные военные игры в Сочи
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Сергей Шойгу
Источник: Михаил Джапаридзе / ТАСС
Посещение соревнований третьих зимних Всемирных военных игр, которые пройдут в Сочи с 22по 28 февраля, будет бесплатным для зрителей. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании. Соответствующий пресс-релиз поступил в редакцию "Ленты.ру" в среду, 1 февраля.
"Приглашаю всех желающих посетить игры и поболеть за наших спортсменов. Не сомневаюсь, что состязания пройдут в честной, бескомпромиссной борьбе и подтвердят спортивный авторитет России", — заявил Шойгу.
По его словам, о своем участии в играх, которые Россия проводит впервые, заявили около тысячи военнослужащих из стран Европы и Азии. Для проведения мероприятий будут задействованы объекты, построенные к Олимпиаде 2014 года. Открытию игр будет предшествовать эстафета спортивного огня.
Зимние Всемирные военные игры — мультиспортивные соревнования среди спортсменов-военнослужащих, которые проходят один раз в четыре года и призваны объединить вооруженные силы различных стран с помощью спорта.
01.02.2017
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