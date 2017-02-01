Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Президент итальянской компании Leonardo получил семь лет тюрьмы за инцидент 2009 года

02.02.2017 bmpd.livejournal.com 38 0
0
Понравилась новость?
 0
Логотип Leonardo
Логотип компании Leonardo
Источник: http://www.leonardocompany.com/

Как сообщается в статье "Sept ans de prison pour le PDG de Leonardo", опубликованной французской газетой "la Tribune", президент итальянской компании Leonardo (бывшая группа Finmeccanica) Моро Моретти (Mauro Moretti) приговорен к семи годам тюрьмы из-за аварии поезда в Италии в 2009 году, которая повлекла гибель 32 человек. Это стало громом среди ясного неба для аэрокосмической и оборонной промышленности Италии.

Моретти получил семь лет тюрьмы за аварию поезда в 2009 году, причем Моретти в то время занимал пост руководителя Итальянских государственных железных дорог (Ferrovie dello Stato Italiane). 29 июня 2009 года цистерна с сжиженным газом сошла с рельсов, а затем взорвалась, когда от вокзала Виареджио отходил пассажирский поезд.

Моретти 63 года, и он возглавляя Итальянские железные дороги (Ferrovie dello Stato Italiane) с 2006 по 2014 годы, после чего возглавил группу Finmeccanica (которая с 1 января 2017 года стала единой компанией Leonardo). Он был признан виновным в смерти и причинений множественных ранений по причине халатности, также как и Мишель Марио Элиа (Michele Mario Elia) - главу филиала Итальянских железных дорог компании Rete Ferroviaria Italiana, который был осужден на тюремный срок в семь с половиной лет. Оба осужденных не показались перед публикой, они имели возможность подать апелляцию, но, по данным итальянских СМИ, дело может попасть под срок исковой давности, еще до того, как они исчерпают все средства защиты.

Большая часть оставшихся 31 физических и юридических лиц, представших перед судом, были осуждены судом города Люка, причем вердикт суда зачитывался перед пустыми стульями, на каждом из которых была повешена футболка с именем погибшего в катастрофе.

Прокуратура потребовала 16 лет тюрьмы для Моро Моретти и 15 для Мишеля Марио Элиа. Компания Leonardo, к которой обратилось агентство France Presse, отказалась комментировать ситуацию. На Миланской бирже после оглашения приговора акции компании потеряли 3% по состоянию на три часа дня европейского времени.

01.02.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Франция
Компании
Leonardo

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 02.02 00:11
  • 20
NI рассказал, кто победит в дуэли между Zumwalt и российским крейсером
  • 01.02 23:47
  • 54
Путин отметил хороший экспортный потенциал МиГ-35
  • 01.02 23:46
  • 10
В перспективе планируется модернизировать около 30 единиц Ил-38 для морской авиации ВМФ
  • 01.02 23:32
  • 12
У российского МиГ-35 есть большой секрет (и на сей раз НАТО будет очень довольна) (The National Interest, США)
  • 01.02 23:19
  • 18
Три радара для МиГ-35
  • 01.02 23:10
  • 9
"Вертолеты России" готовы модернизировать порядка восьми Ка-27 в год для Морской авиации
  • 01.02 23:07
  • 24
Вдруг война. Зачем Россия восстанавливает производство советских самолетов
  • 01.02 22:51
  • 7
В России построят порядка 100 самолетов Ил-114-300 в 2021-2029 годах
  • 01.02 21:46
  • 15692
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.02 21:26
  • 39
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 01.02 20:57
  • 78
"Легкий патриотический оргазм от гражданского авиапрома"
  • 01.02 20:43
  • 47
У Ил-112 растут крылья
  • 01.02 20:07
  • 42
Почему Китай и Россия боятся новых американских авианосцев типа "Джеральд Форд" (The National Interest, США)
  • 01.02 19:42
  • 2
"Берсерк" - тяжелая украинская БМП
  • 01.02 17:10
  • 8
Оборонку приводят в форму
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  