Президент итальянской компании Leonardo получил семь лет тюрьмы за инцидент 2009 года

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Источник: http://www.leonardocompany.com/ Логотип компании LeonardoИсточник: http://www.leonardocompany.com/

Как сообщается в статье "Sept ans de prison pour le PDG de Leonardo", опубликованной французской газетой "la Tribune", президент итальянской компании Leonardo (бывшая группа Finmeccanica) Моро Моретти (Mauro Moretti) приговорен к семи годам тюрьмы из-за аварии поезда в Италии в 2009 году, которая повлекла гибель 32 человек. Это стало громом среди ясного неба для аэрокосмической и оборонной промышленности Италии.

Моретти получил семь лет тюрьмы за аварию поезда в 2009 году, причем Моретти в то время занимал пост руководителя Итальянских государственных железных дорог (Ferrovie dello Stato Italiane). 29 июня 2009 года цистерна с сжиженным газом сошла с рельсов, а затем взорвалась, когда от вокзала Виареджио отходил пассажирский поезд.

Моретти 63 года, и он возглавляя Итальянские железные дороги (Ferrovie dello Stato Italiane) с 2006 по 2014 годы, после чего возглавил группу Finmeccanica (которая с 1 января 2017 года стала единой компанией Leonardo). Он был признан виновным в смерти и причинений множественных ранений по причине халатности, также как и Мишель Марио Элиа (Michele Mario Elia) - главу филиала Итальянских железных дорог компании Rete Ferroviaria Italiana, который был осужден на тюремный срок в семь с половиной лет. Оба осужденных не показались перед публикой, они имели возможность подать апелляцию, но, по данным итальянских СМИ, дело может попасть под срок исковой давности, еще до того, как они исчерпают все средства защиты.

Большая часть оставшихся 31 физических и юридических лиц, представших перед судом, были осуждены судом города Люка, причем вердикт суда зачитывался перед пустыми стульями, на каждом из которых была повешена футболка с именем погибшего в катастрофе.

Прокуратура потребовала 16 лет тюрьмы для Моро Моретти и 15 для Мишеля Марио Элиа. Компания Leonardo, к которой обратилось агентство France Presse, отказалась комментировать ситуацию. На Миланской бирже после оглашения приговора акции компании потеряли 3% по состоянию на три часа дня европейского времени.