В 2015 году грозная российская подлодка "уничтожила" американскую атомную субмарину (The National Interest, США)



НАПЛ проекта 877ЭКМ

Источник: http://arsenal-otechestva.ru/ НАПЛ проекта 877ЭКМИсточник: http://arsenal-otechestva.ru/

Возможно ли, чтобы одна из индийских дизель-электрических подводных лодок проекта 877 "Палтус" в ходе учений в октябре 2015 года сумела "потопить" атомную ударную лодку американских ВМС типа "Лос-Анджелес"?

Индийская субмарина Sindhudhvaj (S56) якобы уничтожила американскую лодку City of Corpus Christi (SSN 705) во время учений под названием "Малабар", которые проводятся ежегодно с участием Индии, Японии и США.

Согласно сообщениям из Индии, эти подводные лодки получили задачу следить друг за другом в Бенгальском заливе. "Получается, что Sindhudhvaj зафиксировала гидрофонический эффект (попросту говоря, шум под водой) атомной подводной лодки и сумела точно опознать ее, прежде чем перейти в режим сопровождения. Поскольку это произошло на учениях, никакой стрельбы не было", - рассказал изданию India Today офицер индийских ВМС. Затем индийская лодка "потопила" City of Corpus Christi 533-миллиметровыми торпедами.

Если индийцы верно описывают произошедшие события, то они станут ярким пятном в довольно мрачной истории индийского подводного флота.

В последние годы в запущенном подводном флоте Индии произошло множество удручающих катастроф. Его субмарины садились на мель, горели и даже тонули из-за нехватки финансов, халатности и коррупции. Пожалуй, самый страшный случай произошел в гавани Мумбаи, когда после серии взрывов в переднем торпедном отсеке затонула подводная лодка Sindhurakshak вместе с 18 членами экипажа на борту.

Тем не менее, тот факт, что лодка класса Kilo российской постройки сумела уничтожить ударную субмарину типа "Лос-Анджелес", не должен вызывать большого удивления. Это лодка устаревшей конструкции, которую постепенно заменяют новыми и более "тихими" субмаринами типа "Вирджиния". Однако следует отметить, что нам неизвестны правила задействования сил и средств и параметры, согласованные сторонами. Далее, нельзя исключать возможность преувеличения.

Но факт остается фактом: лодки проекта 877 "Палтус" исключительно малошумные и обладают отличными характеристиками благодаря дизель-электрической силовой установке. После погружения они работают на электричестве, а поэтому их называют "дырой в воде". Эти лодки являются головной болью для ВМС США. Разработка мер противодействия таким кораблям стала для Вашингтона одним из главных приоритетов, так как лодки этого проекта находятся в составе ВМС многих вероятных противников, таких как Китай и Иран.

Хотя дизель-электрические подлодки в целом малошумнее атомных субмарин, в ВМС США предпочтение отдают атомоходам из-за их запаса хода, скорости и автономности. Глобальные задачи американских ВМС по сути обязывают их иметь в боевом составе такие субмарины, которые могут длительное время действовать самостоятельно вдали от своих берегов. Но те военно-морские силы, у которых задачи скромнее, могут себе позволить дизель-электрические подводные лодки меньшей дальности.

Сообщения из Индии могут оказаться неверными, и тем не менее, данный инцидент подчеркивает необходимость скорейшей и полной замены лодок типа "Лос-Анджелес" субмаринами класса "Вирджиния".

Эти лодки на порядок малошумнее, у них более - совершенные приборы обнаружения и больше оружия на борту. Новые субмарины намного эффективнее в борьбе с лодками проекта 877 "Палтус", чем их предшественницы типа "Лос-Анджелес". Закупка как можно большего количества кораблей типа "Вирджиния" приобретает особое значение, так как все новые страны из числа вероятных противников приобретают современные дизель-электрические подлодки проекта "Палтус" и еще более боеспособные субмарины российской постройки проекта "Амур".

Дейв Маджумдар (Dave Majumdar)