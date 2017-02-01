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Шойгу поручил учредить награду для помогающих Минобороны компаний и их руководителей

02.02.2017 ИТАР-ТАСС 33 0
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Сергей Шойгу
Сергей Шойгу
Источник: МО РФ

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу отметил рост тех, кто готов всесторонне поддерживать российских военных

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу предложил поощрять компании и их руководителей, помогающих военному ведомству.

"Прошу главное управление кадров и (замминистра обороны - прим. ТАСС) Николая Александровича Панкова определить и учредить некий знак в виде поощрительной грамоты, почетного листа, кубка для поощрения таких структур и особенно таких людей. Потому что делают это от чистого сердца, бескорыстно, надеюсь, и дальше будут делать", - сказал он на совещании.

Министр отметил, число тех, кто готов всесторонне поддерживать российских военных, постоянно растет. "Пользуясь случаем, хочу выразить признательность многим и многим компаниям, к ним относятся "Роснефть", Игорь Иванович Сечин, "Газпромнефть", "Лукойл" - компании, которые всесторонне поддерживают Вооруженные силы на разных участках, от культуры и спорта до строительства и создания новых объектов для Вооруженных сил", - добавил Шойгу.

Он также поблагодарил одну из компаний Центрального военного округа "Чусовское озеро" и Владимира Верпатова, а также президента благотворительного фонда оказания помощи экипажам подводных лодок "Екатеринбург" и "Верхотурье" Александра Репенкова. "Благодаря им в поселке Гаджиево для семей подводников были построены сорокаквартирный дом и детский сад на 300 мест. Пусть это два объекта из десятков, которые построены в Гаджиево, но это вклад бизнеса, людей, которые заботятся об армии, поступок настоящих патриотов", - сказал глава Минобороны.

01.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
К-51 Верхотурье
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей

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