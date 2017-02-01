Шойгу предложил поощрять помогающие Минобороны компании



во время посещения международного салона "Комплексная безопасность 2014"

Источник: Сергей Михеев / РГ во время посещения международного салона "Комплексная безопасность 2014"Источник: Сергей Михеев / РГ

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу предложил поощрять компании и их руководителей, которые оказывают помощь военному ведомству.

"Прошу главное управление кадров и (замминистра обороны) Николая Александровича Панкова определить и учредить некий знак в виде поощрительной грамоты, почётного листа, кубка для поощрения таких структур и особенно таких людей. Потому что делают это от чистого сердца, бескорыстно, надеюсь, и дальше будут делать", - сказал Шойгу на совещании.

По его словам, растет число тех, кто готов всесторонне поддерживать российских военнослужащих.

"Пользуясь случаем, хочу выразить признательность многим и многим компаниям, к ним относятся "Роснефть", Игорь Иванович Сечин, "Газпромнефть", "Лукойл" - компании, которые всесторонне поддерживают Вооружённые силы на разных участках, от культуры и спорта до строительства и создания новых объектов для Вооружённых сил", - добавил министр.

Он также поблагодарил одну из компаний Центрального военного округа "Чусовское озеро" и Верпатова Владимира Николаевича, а также президента благотворительного фонда оказания помощи экипажам подводных лодок "Екатеринбург" и "Верхотурье" Репенкова Александра Владимировича.

"Благодаря им в посёлке Гаджиево для семей подводников были построены сорокаквартирный дом и детский сад на 300 мест. Пусть это два объекта из десятков, которые построены в Гаджиево, но это вклад бизнеса, людей, которые заботятся об армии, поступок настоящих патриотов", - добавил Шойгу.