Лавров подтвердил желание вести диалог с США после формирования госдепа
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Сергей Лавров
Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. РФ готова к полноценному диалогу с США, в том числе по Сирии, и готова налаживать контакты, как только будет сформировано новое руководство госдепа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на брифинге в Абу-Даби.
"Мы готовы к дискуссиям, к обсуждениям, готовы выслушать оценки и идеи, которые у новой администрации США будут, и как только руководство госдепартамента (США) окончательно сформируется, я убежден, что мы вступим в контакт и наладим полноценный регулярный диалог", - заявил Лавров.
Он выразил также уверенность, что такой диалог "будет нацелен на достижение прагматических результатов, на успокоение ситуации, на содействие урегулированию и в Сирии, и в Ливии, и в Йемене, и других частях региона, и не будет диктоваться мотивами глубоко идеологизированными, будь то демократизаторство или что-то наподобие этого".
01.02.2017
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