Лавров подтвердил желание вести диалог с США после формирования госдепа



Сергей Лавров

Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС Сергей ЛавровИсточник: Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. РФ готова к полноценному диалогу с США, в том числе по Сирии, и готова налаживать контакты, как только будет сформировано новое руководство госдепа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на брифинге в Абу-Даби.

"Мы готовы к дискуссиям, к обсуждениям, готовы выслушать оценки и идеи, которые у новой администрации США будут, и как только руководство госдепартамента (США) окончательно сформируется, я убежден, что мы вступим в контакт и наладим полноценный регулярный диалог", - заявил Лавров.

Он выразил также уверенность, что такой диалог "будет нацелен на достижение прагматических результатов, на успокоение ситуации, на содействие урегулированию и в Сирии, и в Ливии, и в Йемене, и других частях региона, и не будет диктоваться мотивами глубоко идеологизированными, будь то демократизаторство или что-то наподобие этого".