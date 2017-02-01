Шойгу: российские военные в 2017 году проведут более 2,8 тысячи учений
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Отрасли и сферы: Общеотраслевая информация + Состояние и перспективы ОПК
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Россия проводит учения Кавказ-2016
Источник: vestikavkaza.ru
Глава Минобороны призвал командиров учитывать опыт, полученный российскими военными в Сирии
МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Российские военные в 2017 году проведут более 2,8 тыс. учений, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
"Всего на текущий год запланировано свыше 2,8 тыс. тактических, тактико-специальных и командно-штабных учений. В сентябре проведем российско-белорусское стратегическое учение "Запад-2017", - сказал Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве.
Он обратил внимание командиров на необходимость в ходе боевой подготовки учитывать опыт, полученный в Сирии.
Шойгу рассказал, что подразделения Сухопутных войск, ВДВ и береговых войск ВМФ сейчас приступили "к отработке вопросов слаживания в составе батальонных и ротных тактических групп", а военные летчики выполняют одиночные упражнения и полеты в составе пар, звеньев и отрядов.
"Налет с начала зимнего периода обучения доведен до 14% от запланированного на год. Корабли и подводные лодки Военно-морского флота продолжают отработку курсовых задач. Наплаванность (время, проведенное в море - прим. ТАСС) экипажей надводных и подводных кораблей с начала учебного года превысила 16%", - добавил Шойгу.
Ранее сообщалось, что в 2016 году российские военные планировали провести более 4 тыс. мероприятий оперативной и боевой подготовки, в том числе учений различного масштаба.
01.02.2017
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