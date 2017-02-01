На верфи «Дженерал Дайнемикс» состоялась церемония закладки и аутентификации киля третьего эсминца класса «Зумвальт»



Новый американский эскадренный миноносец DDG 1000 Zumwalt покидает верфь Bath Iron Works корпорации General Dynamics в Бате (штат Мэн), начав переход к месту постоянного базирования в Сан-Диего. 07.09.2016

Источник: Bath Iron Works Новый американский эскадренный миноносец DDG 1000 Zumwalt покидает верфь Bath Iron Works корпорации General Dynamics в Бате (штат Мэн), начав переход к месту постоянного базирования в Сан-Диего. 07.09.2016Источник: Bath Iron Works

ЦАМТО, 1 февраля. Командование ВМС США объявило о состоявшейся 30 января на предприятии компании «Дженерал Дайнемикс Бат Айрон Уоркс» в Бат (шт.Мэн) церемонии закладки и аутентификации киля третьего эсминца УРО «Линдон Б.Джонсон» (DDG-1002) класса «Зумвальт».

Эсминцы класса «Зумвальт» предназначены для решения широкого спектра задач, включая проецирование силы, обеспечение господства на море, обеспечение функций командования и управления, огневой поддержки действий подразделений ВС в прибрежной зоне, нанесения ударов по наземным целям, обеспечения противовоздушной обороны.

Как сообщал ЦАМТО, первые контракты общей стоимостью 2,8 млрд. долл. на постройку двух корпусов эсминцев класса «Зумвальт», DDG-1000 и DDG-1001, ВМС США заключили с компаниями «Дженерал Дайнемикс Бат Айрон Уоркс» и «Нортроп Грумман шипбилдинг» в феврале 2008 года. Строительство кораблей началось в феврале 2009 года. Первоначально планировалось поставить ВМС США семь эсминцев класса «Зумвальт», однако из-за удорожания программы в апреле 2009 года их количество было сокращено до трех единиц, а «Бат Айрон Уоркс» была определена основным подрядчиком постройки всех кораблей.

Закладка киля DDG-1000 состоялась 17 ноября 2011 года. Спуск корабля на воду прошел 29 октября 2013 года. Эсминец был передан ВМС США 20 мая 2016 года и официально вошел в боевой состав флота 15 октября 2016 года. После принятия на вооружение эсминец начал переход в порт приписки Сан-Диего (шт.Калифорния), куда прибыл только 8 декабря 2016 года. На пути корабль сопровождали различные проблемы, самой серьезной из которых стал выход из строя 21 ноября при прохождении Панамского канала силовой установки.

Строительство второго эскадренного миноносца серии, (DDG 1001) «Майкл Монсур», началось в марте 2010 года, церемония закладки киля состоялась 23 мая 2013 года. 18 июня 2016 года он был спущен на воду.

Строительство третьего корабля, «Линдон Б.Джонсон» (DDG-1002), началось в апреле 2012 года. На текущий момент степень готовности корабля составляет около 60%.

Общая стоимость программы постройки трех кораблей оценивается в 22,4 млрд. долл.

Длина эсминца класса «Зумвальт» составляет 185,9 м, ширина – 24,5 м, водоизмещение – 15656 т. Форма надстройки и расположение антенн значительно снижают эффективную поверхность рассеяния и обеспечивают малозаметность. Максимальная скорость хода – 48 узлов. Экипаж – 158 человек, включая авиагруппу из 28 человек. Эсминец должен быть оснащен новейшими системами вооружения, включая 80-контейнерную вертикальную пусковую установку Mk.57 с ракетами «Томагавк», ESSM, «Стандарт-2», две 155-мм перспективные корабельные артиллерийские системы AGS, ведущие стрельбу управляемыми артиллерийскими снарядами большой дальности LRLAP (long-range land-attack projectile) на дальность до 63 морских миль, две 30-мм АУ Mk.46, противоторпедное и противоракетное вооружение. DDG-1000, 1001 и 1002 также будут оснащены многофункциональной РЛС SPY-3 X-диапазона. Корабли смогут нести два вертолета MH-60R или один MH-60R и три беспилотных летательных аппарата с вертикальным взлетом и посадкой «Файр Скаут».