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Минобороны Чехии заказало дополнительные ББМ «Пандур-2»

02.02.2017 ЦАМТО 39 0
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БТР Pandur II 8x8
Колесный бронетранспортер Pandur II 8x8
Источник: www.army-technology.com

ЦАМТО, 1 февраля. Министерство обороны Чехии объявило о подписании представителями военного ведомства и компании «Татра дифенз виикл» (Tatra Defence Vehicle) контракта на поставку 20 боевых бронированных машин «Пандур-2» с колесной формулой 8x8.

Стоимость контракта составила 2069,366 млн. чеш. крон (76,5 млн. евро), включая НДС. В рамках соглашения ВС Чехии будут поставлены шесть единиц ББМ в версии командно-штабной машины и 14 ед. – в версии машины связи. Как заявлено, предложенная подрядчиком цена была проверена двумя независимыми комиссиями экспертов, которые заключили, что она соответствует конфигурации бронемашин и используемым технологиям.


Как сообщал ЦАМТО, правительство Чехии одобрило приобретение 20 дополнительных ББМ «Пандур-2» с колесной формулой 8x8 еще в августе 2015 года. Процедуру поставки предполагалось реализовать в период 2018-2020 гг. На тот период предполагаемая общая стоимость контракта составляла 1274 млн. чеш. крон (70 млн. долл.), включая НДС. Технику планировалось передать 4-й бригаде быстрого реагирования. По имеющейся информации, стоимость возросла из-за оснащения бронемашин более современными системами и защитой.


Согласно контракту, ББМ должны быть оснащены средствами защищенной связи, компьютерными системами и другим оборудованием последнего поколения для обмена информацией. ББМ предполагается применять для выполнения задач на территории Чехии и в зарубежных операциях.


Летом 2006 года МО Чехии подписало с австрийской компанией «Штейр-Даймлер Пух» контракт стоимостью 23,6 млрд. крон (1,097 млрд. долл.) на поставку 199 бронемашин «Пандур-2» с колесной формулой 8х8 в 18 конфигурациях, предусматривающий опцион на 35 ед. В декабре 2007 года правительство Чехии приняло решение об аннулировании соглашения из-за выявленных в ходе проведенных испытаний БТР недостатков. После длительных переговоров в марте 2009 года МО Чехии и «Штейр» подписали новый контракт на поставку 107 ББМ «Пандур-2» в шести версиях, стоимость которых составила 14,4 млрд. крон (825 млн. долл.). Первые 17 ББМ были поставлены в сентябре 2009 года.


Примечательно, что сейчас в пресс-релизе Министерства обороны Чехии указано, что количество заказанных ББМ было сокращено до 107 ед. из-за отсутствия финансовых ресурсов в связи с экономическим кризисом.


В настоящее время в соответствии с лицензионным соглашением, заключенным с «Дженерал дайнемикс Юропиэн лэнд системз – Штейр» (General Dynamics European Land Systems – Steyr GmbH), работы по производству и ремонту ББМ «Пандур-2» с колесной формулой 8x8 могут выполнять входящие в состав «Чехословак групп» компании «Экскалибур арми» (Excalibur Army) и «Татра дифенз виикл».

01.02.2017
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Австрия
Чехия
Компании
General Dynamics
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Проекты
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