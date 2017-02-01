Министерство обороны Филиппин намерено удвоить оборонный бюджет



Первый легкий истребитель/учебно-боевой самолет KAI FA-50РН (бортовой номер "001"), построенный для ВВС Филиппин, перед первым полетом. Сачхон (Южная Корея), 19.06.2015

Источник: KAI Первый легкий истребитель/учебно-боевой самолет KAI FA-50РН (бортовой номер "001"), построенный для ВВС Филиппин, перед первым полетом. Сачхон (Южная Корея), 19.06.2015Источник: KAI

ЦАМТО, 1 февраля. Министр обороны Филиппин Дельфин Лорензана заявил, что приложит максимум усилий, чтобы убедить палату представителей парламента страны санкционировать существенное увеличение оборонного бюджета.

Как сообщает «Джейнс дифенз уикли», 27 января министр заявил, что выделенный бюджет недостаточен для проведения модернизации Вооруженных сил Филиппин. Глава оборонного ведомства уже встретился с рядом влиятельных конгрессменов с целью убедить их в необходимости увеличения расходов на оборону. По его оценке, Вооруженные силы финансировались в недостаточном объеме в течение 50 лет и сейчас не могут себе позволить приобрести современное вооружение.

В настоящее время Филиппины ассигнуют на оборону около 1,2% ВВП, однако, по оценке, для проведения модернизации Вооруженных сил эта цифра должна быть увеличена вдвое – до 2,4-2,5% ВВП.

Ранее сообщалось, что правительство Филиппин предложило в 2017 году увеличить оборонный бюджет на 15% – до 134,2 млрд. филип. песо (2,9 млрд. долл.) или 1,21% ВВП. Если эта пропорция будет сохраняться в течение следующих нескольких лет, расходы на оборону возрастут до 4,9 млрд. долл. к 2021 году. Данная сумма включают фонды на программу модернизации ВС Филиппин.

Как ожидается, потребности ВС Филиппин в финансировании будут расти, поскольку страна постепенно переходит на второй и третий этапы долгосрочной программы модернизации ВС страны.

Первый этап программы модернизации (Horizon 1) реализовывался в течение 2013-2017 гг. Его стоимость составила около 90 млрд. песо (1,8 млрд. долл.). Целью второго этапа (Horizon 2), который будет реализован в течение 2018-2023 гг., является расширение возможностей Вооруженных сил для защиты территории страны от внешних угроз за счет приобретения современных ВиВТ, включая многоцелевые боевые самолеты. На третьем этапе модернизации (Horizon 3), который рассчитан на период 2024-2028 гг., будет решаться задача усиления ВС Филиппин до уровня, обеспечивающего паритет с потенциальными противниками в регионе, в т.ч. предполагается приобретение подводных лодок.

Финансирование программ Horizon 2 и 3 не было предусмотрено правительством, но судя по предыдущим отчетам, Манила намерена выделить Вооруженным силам от 150 до 600 млрд. филип. песо в каждый пятилетний период.

Ввиду отсутствия достаточного объема средств на реализацию программы модернизации, правительство Филиппин идет на закупки в рамках предоставляемых кредитов. По имеющимся данным, Россия и Китай предложили Филиппинам поставить ВиВТ с рассрочкой оплаты по кредиту в течение 20 лет.