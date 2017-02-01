Зенитчики ЮВО на Кубани осваивают новейшую технику на уникальных тренажерах
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Российская зенитная ракетная система С-400 "Триумф" на территории зенитно-ракетного полка Южного военного округа
Источник: © Алексей Павлишак/ТАСС
ЦАМТО, 1 февраля. Военнослужащие зенитного ракетного соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Краснодарском крае, приступили к занятиям на новейших мультимедийных компьютерных тренажерах.
Как сообщила пресс-служба ЮВО, на тренажерах зенитных пушечно-ракетных комплексов (ЗПРК) «Тунгуска», зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Стрела-10» и переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла» военнослужащие учатся обнаруживать и поражать пилотируемые и беспилотные летательные аппараты на разных высотах.
Новейшее программное обеспечение тренажеров и высокотехнологичное оборудование позволяют решать широкий диапазон задач по обучению зенитчиков.
Тренажеры полностью имитируют условия реальной боевой обстановки и дают возможность руководителю занятия давать неожиданные вводные, варьируя различными типами целей в условиях горного, степного или лесного ландшафта в любых условиях погоды и времени года.
Тренировки на тренажерах, способных смоделировать любую оперативную и тактическую обстановку, позволяют провести неограниченное количество виртуальных пусков, что существенно повышает уровень подготовки военнослужащих.
В текущем учебном году на тренажерах пройдут подготовку более 400 военнослужащих, после чего спланирован полевой выход на полигон Капустин Яр в Астраханской области, где каждому расчету предстоит выполнить боевые стрельбы по воздушным целям.
01.02.2017
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