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Зенитчики ЮВО на Кубани осваивают новейшую технику на уникальных тренажерах

02.02.2017 ЦАМТО 34 0
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С-400 "Триумф"
Российская зенитная ракетная система С-400 "Триумф" на территории зенитно-ракетного полка Южного военного округа
Источник: © Алексей Павлишак/ТАСС

ЦАМТО, 1 февраля. Военнослужащие зенитного ракетного соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Краснодарском крае, приступили к занятиям на новейших мультимедийных компьютерных тренажерах.

Как сообщила пресс-служба ЮВО, на тренажерах зенитных пушечно-ракетных комплексов (ЗПРК) «Тунгуска», зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Стрела-10» и переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла» военнослужащие учатся обнаруживать и поражать пилотируемые и беспилотные летательные аппараты на разных высотах.


Новейшее программное обеспечение тренажеров и высокотехнологичное оборудование позволяют решать широкий диапазон задач по обучению зенитчиков.


Тренажеры полностью имитируют условия реальной боевой обстановки и дают возможность руководителю занятия давать неожиданные вводные, варьируя различными типами целей в условиях горного, степного или лесного ландшафта в любых условиях погоды и времени года.


Тренировки на тренажерах, способных смоделировать любую оперативную и тактическую обстановку, позволяют провести неограниченное количество виртуальных пусков, что существенно повышает уровень подготовки военнослужащих.


В текущем учебном году на тренажерах пройдут подготовку более 400 военнослужащих, после чего спланирован полевой выход на полигон Капустин Яр в Астраханской области, где каждому расчету предстоит выполнить боевые стрельбы по воздушным целям.

01.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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Игла
Стрела-10
Тунгуска
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