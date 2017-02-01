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Летчики морской авиации Балтийского флота осваивают новейшие многоцелевые истребители Су-30СМ

02.02.2017 ЦАМТО 46 0
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Истребитель Су-30СМ
Истребитель Су-30СМ
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

ЦАМТО, 1 февраля. Экипажи морской авиации Балтийского флота на авиабазе в Черняховске (Калининградская обл.) приступили к практическим полетам на новейшем многоцелевом истребителе Су-30СМ, который поступил на вооружение авиачасти в декабре прошлого года.

Как сообщила пресс-служба Западного военного округа, летчики, допущенные к пилотированию нового для них типа самолета, прошли подготовку и переучивание в Липецком авиацентре. Офицеры изучили тактико-технические характеристики истребителя, его технологическую базу и особенности пилотирования. После теоретических занятий экипажи прошли специализированный курс на наземных тренажерах.


В настоящее время полеты выполняются под руководством опытных летчиков-инструкторов, специально прибывших в Калининградскую область из Иркутского авиационного завода-изготовителя истребителя для подготовки флотских экипажей.


Кроме того, очередная группа летного и инженерного состава находится в Липецком авиацентре подготовки и переучивания летного состава, где проходит обучение на новый тип самолета.


В 2017 году морская авиация Балтийского флота пополнится еще несколькими истребителями данного типа.


Справочно:


Истребитель Су-30СМ, разработанный «ОКБ Сухого» и серийно выпускаемый на Иркутском авиационном заводе, является последней модификацией российского многоцелевого тяжелого истребителя Су-30 поколения 4+.


Су-30СМ обладает сверхманевренностью, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Самолет способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса «воздух-воздух» и «воздух-земля». В числе преимуществ Су-30СМ – без дозаправки и подвесных баков машина преодолевает до 3 тыс. км.

01.02.2017
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