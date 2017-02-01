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Назначения Фомина и Шугаева придадут новый импульс ВТС, считает директор ЦАМТО

02.02.2017 ЦАМТО 31 0
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ЦАМТО, 1 февраля. Новые назначения в Минобороны и Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) позволят России взять новую планку в экспорте оружия и продвинуться в географии поставок, считает директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Как уже сообщалось, 31 января президент России назначил директора ФСВТС Александра Фомина заместителем министра обороны. Тем же указом Владимир Путин назначил директором ФСВТС Дмитрия Шугаева, который ранее работал замглавы госкорпорации «Ростех».


«Такое двойное назначение позволит России взять новую планку в экспорте оружия. Тем более что совсем недавно «Рособоронэкспорт» возглавил Александр Михеев, бывший глава «Вертолетов России». Эти назначения, когда на высокие должности выдвигаются опытные профессионалы, преследуют цель придать новый импульс военно-техническому сотрудничеству, с тем чтобы Россия не просто уверенно занимала второе место в мире по объему экспорта оружия, но также смогла существенно продвинуться вперед в географии поставок и стоимостных объемах», – заявил И.Коротченко агентству «РИА Новости».


По его словам, А.Фомин является опытным управленцем, который многое сделал для продвижения российского оружия на зарубежных рынках, поэтому его назначение в Минобороны вполне логично.


«Одной из составляющих отношений России с зарубежными странами является экспорт вооружения, поскольку поставки оружия – это, прежде всего, геополитика, закрепление влияния России. Поставляя вооружение и военную технику, мы тем самым обеспечиваем безопасность наших партнеров, союзников и друзей. В этом смысле кандидатура А.Фомина чрезвычайно успешна», – добавил собеседник агентства.


При этом сменивший его Д.Шугаев, по мнению И.Коротченко, блестяще проявил себя на различных высоких должностях в системе Ростеха и не понаслышке знаком с вопросами взаимодействия с иностранными партнерами.

01.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
РОЭ
ФСВТС РФ
Персоны
Путин Владимир
Фомин Александр

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