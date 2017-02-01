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Шойгу: МО контролирует все, что происходит на учениях НАТО в Черном море

02.02.2017 РИА Новости 33 0
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Сергей Шойгу
Сергей Шойгу
Источник: © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Минобороны РФ видит и контролирует все, что происходит на учениях НАТО в Черном море, заявил глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании в Минобороны РФ.

"Вы знаете о том, что на учения в Черное море вошла и продолжает входить большая группировка кораблей. Решением Генерального штаба и командующего Южным военным округом все действия по контролю за заходом этой группировки и ее работой в Черном море, естественно, приняты. В настоящее время мы видим и контролируем все, что там происходит", - сказал министр.

"Надеемся, что учения пройдут в максимально безопасной среде без каких-то вызовов в отношении Российской Федерации. Во всяком случае, мы к этим вызовам готовы", - добавил Шойгу.

Первые в текущем году военно-морские учения "Морской щит-2017" при участии Украины и семи стран-участниц НАТО начинаются в среду в акватории Черного моря.

ВМС Румынии заявили, что в десятидневных совместных военно-морских учениях примут участие порядка 2,8 тысячи военнослужащих из Румынии, Болгарии, Греции, Турции, США, Канады, Испании и Украины. В них примут участие 16 боевых кораблей и 10 самолетов.

Военные маневры пройдут в восточной части Черного моря на площади порядка 80 тысяч квадратных километров. В рамках запланированных учений военные "будут осуществлять стандартные процедуры НАТО по борьбе с воздушными, подводными и надводными угрозами".

01.02.2017
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принадлежат РИА Новости
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