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Минобороны запланировало более 2,5 тысячи учений в 2017 году

02.02.2017 РИА Новости 31 0
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Военнослужащие ВС РФ
Зенитная артиллерийская установка ПВО РФ на учениях, в рамках внезапной комплексной проверки боеготовности в войсках Южного военного округа.
Источник: Василий Батанов / РИА Новости

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Министерство обороны планирует провести в текущем году почти три тысячи учений, в том числе, для закрепления боевого опыта Сирии, сообщил глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

"Всего на текущий год запланировано свыше 2,8 тысячи тактических, тактико-специальных и командно-штабных учений. В сентябре проведем российско-белорусское стратегическое учение "Запад-2017 ", - сказал Шойгу на совещании.

Он также обратил внимание командиров на необходимость соблюдать требования безопасности при проведении занятий, учений и тренировок, а также учитывать боевой опыт, полученный в Сирии. Значительная часть занятий проводится на незнакомых полигонах.

"Далее несколько слов о том, как проходит зимний период обучения. Подразделения Сухопутных войск, ВДВ и береговых войск Военно-морского флота приступили к отработке вопросов слаживания в составе батальонных и ротных тактических групп", - добавил министр.

При этом летчики Воздушно-космических сил и морской авиации выполняют одиночные упражнения, а также полеты в составе пар, звеньев и отрядов. Экипажи учатся решать задачи днем и ночью в любых погодных условиях.

"Налет с начала зимнего периода обучения доведен до 14% от запланированного на год. Корабли и подводные лодки Военно-морского флота продолжают отработку курсовых задач. Наплаванность экипажей надводных и подводных кораблей с начала учебного года превысила 16%", - добавил Шойгу.

01.02.2017
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