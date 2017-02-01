Минобороны РФ контролирует ситуацию с учениями НАТО в Черном море
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Источник: © Ольга Балашова/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Глава военного ведомства Сергей Шойгу заявил о готовности дать ответ в случае каких-либо вызовов в отношении Российской Федерации
МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Министерство обороны России держит под контролем ситуацию в Черном море, где проходят учения НАТО, заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу.
"Вы знаете о том, что на учения в Черное море вошла и продолжает входить большая группировка кораблей. Решением Генерального штаба и командующего Южным военным округом все действия по контролю за заходом этой группировки и ее работой в Черном море, естественно, приняты. В настоящее время мы видим и контролируем все, что там происходит", - сказал министр.
"Надеемся, что учения пройдут в максимально безопасной среде без каких-то вызовов в отношении Российской Федерации. Во всяком случае, мы к этим вызовам готовы", - добавил он.
01.02.2017
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