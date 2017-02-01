Электромагнитные катапульты для третьего авианосца



На церемонии, посвященной строительству авианосца «Джеральд р. Форд» (cvn и 78) в Хантингтон-Ингаллс Индастриз верфи Ньюпорт-Ньюс в штате Вирджиния, США

Источник: Xinhua На церемонии, посвященной строительству авианосца «Джеральд р. Форд» (cvn и 78) в Хантингтон-Ингаллс Индастриз верфи Ньюпорт-Ньюс в штате Вирджиния, СШАИсточник: Xinhua

Компания General Atomics (GA) объявила о получении контракта на производство электромагнитной катапульты (Electromagnetic Aircraft Launch System (EMALS) для авианосца Enterprise (CVN 80) класса Gerald R. Ford (CVN 78).

В настоящее время ведется строительство второго авианосца John F. Kennedy (CVN 79). Строительство и доводка катапульт для трех новых авианосцев обеспечит значительную экономию средств в течение ближайшего десятилетия и за его пределами.

Сообщается, что катапульта, установленная на головном авианосце "Форд", прошла успешные испытания бросковыми "мертвыми грузами" (dead load testing).