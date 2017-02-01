Третий стелс-эсминец "Линдон Джонсон" уже готов на 60%
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Построенный для ВМС США новый эскадренный миноносец DDG 1000 Zumwalt выходит на заводские ходовые испытания. Мэн, 07.12.2015
Источник: АР
30 января заложен киль третьего (последнего) эсминца USS Lyndon B. Johnson класса Zumwalt.
Церемония прошла на верфи General Dynamics-Bath Iron Works в штате Мэн, в ней участвовали дочь экс-президента США Линдона Джонсона (Lyndon B. Johnson) Линда Джонон (Lynda Johnson Robb) и крестная корабля Лучи Бэйнс-Джонсон (Luci Baines Johnson).
Отмечается, что в настоящее время завершено строительство 60% конструкционных частей корпуса корабля. Это объясняется тем, что применение новейших технологий модульного судостроения начинается раньше официальной закладки киля. Линдон Джонсон был 36-м президентом США.
В настоящее время на верфи ведется строительство однотипного эсминца USS Michael Monsoor (DDG 1001), а также эсминцев класса Arleigh Burke - Rafael Peralta (DDG 115), Thomas Hudner (DDG 116), Daniel Inouye (DDG 118) и Carl M. Levin (DDG 120).
Головной эсминец USS Zumwalt был принят в состав флота 15 октября 2016 года, церемония прошла в Балтиморе.
01.02.2017
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