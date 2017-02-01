Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Москва приветствует нормализацию турецко-иракских отношений

02.02.2017 РИА Новости 28 0
0
Понравилась новость?
 0
Сергей Лавров
Сергей Лавров
Источник: © Александр Щербак/ТАСС

АБУ-ДАБИ, 1 фев - РИА Новости. Москва приветствует нормализацию турецко-иракских отношений, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Приветствуем наметившуюся нормализацию в турецко-иракских отношениях", - сказал он, выступая в Абу-Даби на открытии заседания Российско-арабского форума сотрудничества.

Отношения Багдада и Анкары ухудшились в конце 2015 года после того, как Турция без разрешения иракских властей ввела войска в район Башика недалеко от Мосула под предлогом помощи иракским ополченцам в борьбе с ИГ (запрещена в РФ). Багдад многократно призывал Турцию вывести военных, называя вторжение нарушением суверенитета.

01.02.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Россия
Турция
Персоны
Лавров Сергей

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 02.02 00:11
  • 20
NI рассказал, кто победит в дуэли между Zumwalt и российским крейсером
  • 01.02 23:47
  • 54
Путин отметил хороший экспортный потенциал МиГ-35
  • 01.02 23:46
  • 10
В перспективе планируется модернизировать около 30 единиц Ил-38 для морской авиации ВМФ
  • 01.02 23:32
  • 12
У российского МиГ-35 есть большой секрет (и на сей раз НАТО будет очень довольна) (The National Interest, США)
  • 01.02 23:19
  • 18
Три радара для МиГ-35
  • 01.02 23:10
  • 9
"Вертолеты России" готовы модернизировать порядка восьми Ка-27 в год для Морской авиации
  • 01.02 23:07
  • 24
Вдруг война. Зачем Россия восстанавливает производство советских самолетов
  • 01.02 22:51
  • 7
В России построят порядка 100 самолетов Ил-114-300 в 2021-2029 годах
  • 01.02 21:46
  • 15692
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.02 21:26
  • 39
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 01.02 20:57
  • 78
"Легкий патриотический оргазм от гражданского авиапрома"
  • 01.02 20:43
  • 47
У Ил-112 растут крылья
  • 01.02 20:07
  • 42
Почему Китай и Россия боятся новых американских авианосцев типа "Джеральд Форд" (The National Interest, США)
  • 01.02 19:42
  • 2
"Берсерк" - тяжелая украинская БМП
  • 01.02 17:10
  • 8
Оборонку приводят в форму
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  