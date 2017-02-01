Москва приветствует нормализацию турецко-иракских отношений
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Сергей Лавров
Источник: © Александр Щербак/ТАСС
АБУ-ДАБИ, 1 фев - РИА Новости. Москва приветствует нормализацию турецко-иракских отношений, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Приветствуем наметившуюся нормализацию в турецко-иракских отношениях", - сказал он, выступая в Абу-Даби на открытии заседания Российско-арабского форума сотрудничества.
Отношения Багдада и Анкары ухудшились в конце 2015 года после того, как Турция без разрешения иракских властей ввела войска в район Башика недалеко от Мосула под предлогом помощи иракским ополченцам в борьбе с ИГ (запрещена в РФ). Багдад многократно призывал Турцию вывести военных, называя вторжение нарушением суверенитета.
01.02.2017
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