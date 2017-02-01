

Сергей Лавров

Источник: © Александр Щербак/ТАСС Сергей ЛавровИсточник: © Александр Щербак/ТАСС

АБУ-ДАБИ, 1 фев - РИА Новости. Москва приветствует нормализацию турецко-иракских отношений, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Приветствуем наметившуюся нормализацию в турецко-иракских отношениях", - сказал он, выступая в Абу-Даби на открытии заседания Российско-арабского форума сотрудничества.

Отношения Багдада и Анкары ухудшились в конце 2015 года после того, как Турция без разрешения иракских властей ввела войска в район Башика недалеко от Мосула под предлогом помощи иракским ополченцам в борьбе с ИГ (запрещена в РФ). Багдад многократно призывал Турцию вывести военных, называя вторжение нарушением суверенитета.