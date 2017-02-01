AMRAAM получит новый процессор
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AIM-120C-7 AMRAAM. Фото с сайта aviationnews.eu
Компания Raytheon и ВВС США разрабатывают новый процессор обработки сигналов для УР воздушного боя AMRAAM в рамках программы Form Fit Function Refresh (F3R). Сообщение было сделано 31 января.
Обновление происходит на фоне производства 20 тыс ракет этого типа. Истребители, оснащенные этими УР, сбили 10 самолетов противника и выполнили более 4200 успешных испытательных стрельб. AIM-120 AMRAAM остается самой проверенной и технологически продвинутой УР этого класса в мире.
Способность ракеты отслеживать цели в условиях сильного электронного противодействия делает ее лидером в классе оружия "воздух-воздух". Эти ракеты состоят на вооружении военной авиации 37 стран мира.
Последний вариант AIM-120D имеет на 50% большую дальность, чем базовая, и значительно более совершенную систему наведения с двусторонней линией передачи данных.
01.02.2017
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