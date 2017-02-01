Сборка истребителей "Теджас"
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Истребитель Tejas SP-4
Источник: militaryparitet.com
На предстоящей выставке Aero India 2017 посетители и специалисты смогут увидеть истребитель Tejas SP-4 (фото).
Первый полет самолета состоится в феврале. На линии сборки также находятся машины SP-5 и SP-6, готовятся компоненты вплоть до самолета SP-11.
В производстве истребителей принимают участие компании L&T (Коимбаторе, крыло), VEM Technologies (Хайдарабад, центроплан фюзеляжа) и Alpha Tocol (Бенгалуру, задняя часть фюзеляжа), высокоточные механические узлы выполняются компаниями Alpa Tocol и BrahMos Aerospace (Тхираванантхапурам). Самолеты SP-4, SP-5 и SP-6 должны быть переданы ВВС Индии в марте.
Председатель совета директоров компании HAL Суварну Раджу (Suvarna Raju) выразил полную уверенность по поводу увеличения темпа производства истребителей Tejas. По его словам, ВВС понимают ситуацию и всегда идут навстречу производственникам (нижнее фото - самолет с системой дозаправки в воздухе).
|Истребитель Tejas с системой дозаправки в воздухе
|Источник: militaryparitet.com
01.02.2017
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