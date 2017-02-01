Сборка истребителей "Теджас"



Истребитель Tejas SP-4

Источник: militaryparitet.com Истребитель Tejas SP-4Источник: militaryparitet.com

На предстоящей выставке Aero India 2017 посетители и специалисты смогут увидеть истребитель Tejas SP-4 (фото).

Первый полет самолета состоится в феврале. На линии сборки также находятся машины SP-5 и SP-6, готовятся компоненты вплоть до самолета SP-11.

В производстве истребителей принимают участие компании L&T (Коимбаторе, крыло), VEM Technologies (Хайдарабад, центроплан фюзеляжа) и Alpha Tocol (Бенгалуру, задняя часть фюзеляжа), высокоточные механические узлы выполняются компаниями Alpa Tocol и BrahMos Aerospace (Тхираванантхапурам). Самолеты SP-4, SP-5 и SP-6 должны быть переданы ВВС Индии в марте.

Председатель совета директоров компании HAL Суварну Раджу (Suvarna Raju) выразил полную уверенность по поводу увеличения темпа производства истребителей Tejas. По его словам, ВВС понимают ситуацию и всегда идут навстречу производственникам (нижнее фото - самолет с системой дозаправки в воздухе).