В Зауралье провели учения с беспилотниками и бомбардировщиками Су-24М
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Отрасли и сферы: Авиация + Состояние и перспективы ОПК
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Российский фронтовой бомбардировщик Су-24М
Источник: © ТАСС
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Беспилотные летательные аппараты навели удар бомбардировщиков Су-24М на тренировочный лагерь "боевиков" в ходе учений в Зауралье, сообщил журналистам официальный представитель Центрального военного округа (ЦВО) Ярослав Рощупкин.
"Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М челябинской авиабазы "Шагол" нанесли бомбовые удары по заданным координатам, применив 250 и 500-килограммовые осколочно-фугасные бомбы. Находившиеся в отведенном воздушном эшелоне "Орланы" в режиме реального времени подтвердили полное уничтожение целей", - отметил Рощупкин.
По его словам, совместные действия беспилотников и бомбардировщиков позволили по эффективности приблизиться к показателям высокоточного оружия.
В учениях принимают участие три расчета беспилотных летательных аппаратов, десять бомбардировщиков Су-24М и около 200 военнослужащих, заключил Рощупкин.
01.02.2017
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