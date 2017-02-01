Минобороны России с 1 февраля запускает арабскую версию официального сайта
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Эмблема Министерства обороны Российской Федерации
На новом ресурсе будут публиковаться сообщения российского Центра по примирению сторон в Сирии, бюллетень о гуманитарной ситуации в Алеппо, а также новости о событиях в Вооруженных силах РФ
МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Пользователи из более чем 20 арабоговорящих стран с 1 февраля смогут пользоваться официальным сайтом Минобороны РФ на родном языке. Об этом сообщает пресс-служба российского военного ведомства.
"На новом интернет-ресурсе Минобороны России арабоговорящая аудитория сможет получать информацию о ситуации в Сирии в специальном разделе, где ежедневно публикуются сообщения российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике, а также бюллетень о гуманитарной ситуации в городе Алеппо и других населенных пунктах САР", - говорится в сообщении.
Также на сайте представлена новостная лента, которая в режиме реального времени будет информировать о значимых событиях в Вооруженных силах РФ.
Сайт Минобороны РФ на арабском языке станет четвертым иноязычным интернет-ресурсом ведомства. Ранее были запущены англоязычная, франкоязычная и испаноязычная версии интернет-портала mil.ru. В 2017 году планируется запуск китайской версии сайта Минобороны.
01.02.2017
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принадлежат ИТАР-ТАСС
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