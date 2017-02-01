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"Ъ": экс-министр обороны Сердюков может занять должность замглавы "Ростеха"

02.02.2017 ИТАР-ТАСС 35 0
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Анатолий Сердюков
Источник: © Стоян Васев/ТАСС

Также бывший глава военного ведомства может заменить главу "Ростеха" Сергея Чемезова в совете директоров ОАК, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Бывший глава Министерства обороны, директор авиационного кластера "Ростеха" Анатолий Сердюков может занять пост заместителя гендиректора госкорпорации, который ранее покинул Дмитрий Шугаев, назначенный директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС). Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на неназванных высокопоставленных чиновников.

Также Сердюков может заменить главу "Ростеха" Сергея Чемезова в совете директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), пишет газета. По словам источников издания в правительстве и авиационной отрасли, имя Сердюкова есть в списке кандидатов от РФ в совет ОАК, внесенном в январе Минэкономразвития в правительство.

Анатолий Сердюков занимал пост министра обороны РФ с 2007 по 2012 годы. Он был отправлен в отставку на фоне скандала вокруг ОАО "Оборонсервис". В декабре 2013 года экс-министру было предъявлено официальное обвинение в халатности, но вину он не признал. Сердюкову грозило наказание, не связанное с лишением свободы. Позже в 2014 году уголовное дело в отношении него было закрыто.

В 2013 он был назначен гендиректором исследовательского центра машиностроения "ФНИИЦ М", в 2015 году стал индустриальным директором "Ростеха", курирующим вопросы авиационной промышленности.

01.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Минэкономразвития РФ
ОАК
Оборонсервис
ФСВТС РФ
Персоны
Сердюков Анатолий
Чемезов Сергей

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