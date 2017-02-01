LCS снова на перепутье



Корабль класса USS Independence (LCS-2)

Источник: http://zonwar.ru/ Корабль класса USS Independence (LCS-2)Источник: http://zonwar.ru/

ВМС США могут перейти от продолжения строительства прибрежных боевых кораблей LCS на некие новые фрегаты.

В настоящее время есть планы по закупке 40 кораблей LCS и фрегатов на их базе. Первоначально планировалось построить 52 корабля, однако все больше раздается голосов, что пора прекратить их строительство и ограничиться 26 - уже построенными и находящимися в строительстве.

Отмечается, что на заре программы стоимость одного корабля оценивалась в 220 млн долл США, однако она уже достигла 478 млн.

Хотя президент США Дональд Трамп (Donald Trump) обещал нарастить количество кораблей и подлодок до 350 единиц, а ВМС сигнализировали о необходимости наличия 355 боевых единиц, новая администрация может попытаться ограничить строительство LCS и перейти на дешевые, но обладающие большим боевым потенциалом фрегаты нового проекта. Вероятно, Конгресс может согласиться с такими планами, говорит военно-морской аналитик Центра оборонных и бюджетных оценок Брайан Кларк (Bryan Clark).

Известным противником программы является влиятельный сенатор от Аризоны Джон Макейн (John McCain), которого не устраивают перерасходы средств по ее реализации. Маккейн дал понять, что может поддержать строительство нового типа корабля, отметив ""критические недостатки LCS".