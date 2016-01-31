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Командующий норвежскими вооруженными силами: Россия пытается подорвать НАТО (VG, Норвегия)

01.02.2017 ИноСМИ 17 0
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Источник: catu.su

Россия пытается подорвать солидарность в НАТО, считает командующий норвежскими вооруженными силами Хокон Брюн-Хансен (Haakon Bruun-Hanssen). Нового президента США Дональда Трампа командующий критиковать не хочет.

"Еще слишком рано", - ответил командующий на вопрос NTB, делает ли мир менее безопасным то, что предпринимает Трамп.

"На своем уровне я общаюсь с военными руководителями США. Они заверяют в том, что американская поддержка НАТО так же неизменна, как и раньше", - заявил Брюн-Хансен, выступая в понедельник с ежегодной речью в Военном обществе в Осло.

Важный диалог

В этой речи он Трампа не упоминал, но в интервью NTB, данном накануне своего выступления, командующий охарактеризовал диалог между американским президентом и его российским коллегой Владимиром Путиным как важный и позитивный.

"Важно, чтобы по отношению к России со стороны Норвегии, США и НАТО соблюдался баланс сдерживания и велся диалог. Это необходимо, чтобы найти выход из возникшей напряженной ситуации в области политики безопасности. Так что я считаю, что любой диалог - позитивен", - сказал Брюн-Хансен.

Россия

Командующий вооруженными силами в своем выступлении отметил, что в последнее время внутри НАТО стали более активно проявляться противоречия между различными национальными интересами. По мнению Брюна-Хансена, Россия попыталась этим воспользоваться.

"Нас натравливают друг на друга в попытке дестабилизировать НАТО или сломить альянс изнутри. Самое главное сейчас - сохранить единство и солидарность в НАТО", - заявил Брюн-Хансен NTB.

Ожидания не оправдались

Командующий констатировал, что перед лицом миграционного кризиса ЕС и НАТО не оправдали всеобщие ожидания, которые на них возлагались.

"Мы на Севере придерживаемся мнения, что НАТО - военный альянс, призванный защищать безопасность. Но среди членов НАТО есть страны, которым угрожает миграционный кризис и которые ищут адекватные средства для решения этой проблемы", - подчеркнул он.

По мнению Брюна-Хансена, эти страны хотят, чтобы ЕС и НАТО слегка изменили свою доктрину, но его однозначный совет - оставить стратегию неизменной.

Победа над ИГИЛ

Командующий считает, что победа над ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ - прим. ред.) в Ираке - вопрос времени, он также полагает, что военная победа возможна и в Сирии. Но угроза со стороны ИГИЛ от этого не исчезнет, подчеркнул он.

"Питательной почвой для терроризма являются нестабильные режимы. Мы видели это на примере Ближнего Востока, а сейчас наблюдаем это в некоторых частях Африки", - заявил Брюн-Хансен.

Норвегия принимает участие в шести международных операциях в одиннадцати регионах по всему миру. Для вооруженных сил это представляет собой определенные сложности, по мнению Брюна-Хансена.

"Охват очень большой", - признался он.

Возросшая опасность?

На вопрос о том, может ли спорный запрет на въезд в страну иммигрантов, введенный Трампом, способствовать росту противоречий и усилению террористической опасности, командующий ответил следующее:

"Международный терроризм уже в течение ряда лет является вызовом западному миру, он остается им сегодня и будет продолжать оставаться им в будущем. Время покажет, меняются ли угрозы вследствие решений, принятых американским президентом".

Брюн-Хансен затронул в своем выступлении также вопрос об отчете сухопутных войск, который должен быть представлен осенью этого года. Он подчеркнул, что сухопутные войска и территориальные войска должны рассматриваться во взаимосвязи, но подчеркнул, что это не означает, что два рода войск будут объединены.

"В отчете со временем будет сформулирована позиция по этому вопросу", - заявил командующий.

31.01.2017
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принадлежат ИноСМИ
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Персоны
Путин Владимир
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