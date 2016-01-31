Командующий норвежскими вооруженными силами: Россия пытается подорвать НАТО (VG, Норвегия)
|
Отрасли и сферы: Общеотраслевая информация + Глобальная безопасность
|
Источник: catu.su
Россия пытается подорвать солидарность в НАТО, считает командующий норвежскими вооруженными силами Хокон Брюн-Хансен (Haakon Bruun-Hanssen). Нового президента США Дональда Трампа командующий критиковать не хочет.
"Еще слишком рано", - ответил командующий на вопрос NTB, делает ли мир менее безопасным то, что предпринимает Трамп.
"На своем уровне я общаюсь с военными руководителями США. Они заверяют в том, что американская поддержка НАТО так же неизменна, как и раньше", - заявил Брюн-Хансен, выступая в понедельник с ежегодной речью в Военном обществе в Осло.
Важный диалог
В этой речи он Трампа не упоминал, но в интервью NTB, данном накануне своего выступления, командующий охарактеризовал диалог между американским президентом и его российским коллегой Владимиром Путиным как важный и позитивный.
"Важно, чтобы по отношению к России со стороны Норвегии, США и НАТО соблюдался баланс сдерживания и велся диалог. Это необходимо, чтобы найти выход из возникшей напряженной ситуации в области политики безопасности. Так что я считаю, что любой диалог - позитивен", - сказал Брюн-Хансен.
Россия
Командующий вооруженными силами в своем выступлении отметил, что в последнее время внутри НАТО стали более активно проявляться противоречия между различными национальными интересами. По мнению Брюна-Хансена, Россия попыталась этим воспользоваться.
"Нас натравливают друг на друга в попытке дестабилизировать НАТО или сломить альянс изнутри. Самое главное сейчас - сохранить единство и солидарность в НАТО", - заявил Брюн-Хансен NTB.
Ожидания не оправдались
Командующий констатировал, что перед лицом миграционного кризиса ЕС и НАТО не оправдали всеобщие ожидания, которые на них возлагались.
"Мы на Севере придерживаемся мнения, что НАТО - военный альянс, призванный защищать безопасность. Но среди членов НАТО есть страны, которым угрожает миграционный кризис и которые ищут адекватные средства для решения этой проблемы", - подчеркнул он.
По мнению Брюна-Хансена, эти страны хотят, чтобы ЕС и НАТО слегка изменили свою доктрину, но его однозначный совет - оставить стратегию неизменной.
Победа над ИГИЛ
Командующий считает, что победа над ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ - прим. ред.) в Ираке - вопрос времени, он также полагает, что военная победа возможна и в Сирии. Но угроза со стороны ИГИЛ от этого не исчезнет, подчеркнул он.
"Питательной почвой для терроризма являются нестабильные режимы. Мы видели это на примере Ближнего Востока, а сейчас наблюдаем это в некоторых частях Африки", - заявил Брюн-Хансен.
Норвегия принимает участие в шести международных операциях в одиннадцати регионах по всему миру. Для вооруженных сил это представляет собой определенные сложности, по мнению Брюна-Хансена.
"Охват очень большой", - признался он.
Возросшая опасность?
На вопрос о том, может ли спорный запрет на въезд в страну иммигрантов, введенный Трампом, способствовать росту противоречий и усилению террористической опасности, командующий ответил следующее:
"Международный терроризм уже в течение ряда лет является вызовом западному миру, он остается им сегодня и будет продолжать оставаться им в будущем. Время покажет, меняются ли угрозы вследствие решений, принятых американским президентом".
Брюн-Хансен затронул в своем выступлении также вопрос об отчете сухопутных войск, который должен быть представлен осенью этого года. Он подчеркнул, что сухопутные войска и территориальные войска должны рассматриваться во взаимосвязи, но подчеркнул, что это не означает, что два рода войск будут объединены.
"В отчете со временем будет сформулирована позиция по этому вопросу", - заявил командующий.
31.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИноСМИ
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Оригинал публикации
- В новости упоминаются
- Похожие новости
01.02.2017 Колумнист Die Zeit опасается, что США и Китай возьмутся за оружие
26.01.2017 Сигнал с саммита по Сирии: Россия хочет, чтобы лавры миротворца достались ей (The Guardian, Великобритания)
25.01.2017 Хитрости Трампа
20.01.2017 Без Америки Великобритания должна возглавить противостояние новой имперской России царя Путина (The Telegraph UK, Великобритания)
19.01.2017 Для ответа НАТО Москва может задействовать "белорусский балкон"
18.01.2017 Лавров об итогах 2016 года: активировалась вербовочная работа спецслужб США
16.01.2017 Клаус Йорт бьет тревогу: агрессивная Россия угрожает Дании (Berlingske, Дания)
16.01.2017 НАТО готовится к бюджетному рывку