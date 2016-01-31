Медведев рассказал о перспективах развития оборонно-промышленного комплекса



Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев

КИРОВ, 31 янв - РИА Новости. Перспективы российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) очень хорошие, правительство разрабатывает новую программу развития отрасли на 2018-2025 годы, заявил в ходе короткой беседы с сотрудниками "Кировского машиностроительного завода" премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Перспективы оборонно-промышленного комплекса в нашей стране очень хорошие, говорю вам это как председатель правительства. Мы взялись за модернизацию оборонно-промышленного комплекса, вы знаете, в какой период это было сделано. Даже тогда, когда у нас были проблемы с деньгами, тем не менее мы создали программы", - рассказал он.

По его словам, в настоящее время реализуется программа модернизации ОПК параллельно с программой военно-промышленного развития России. "И разрабатывается новая программа, которая вступит в силу с 2018 года и будет действовать по 2025 год. Туда будут заложены все необходимые средства наряду с программой развития вооружения", - отметил глава кабмина.

"Поэтому в комплексе - и модернизация ОПК, создание таких прекрасных, высокотехнологичных производств, как ваше, и, собственно, программа закупки вооружений - они создадут тот самый финансовый ресурс, который позволит нашей оборонке существовать", - подытожил Медведев.