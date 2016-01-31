Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Коротченко: назначения Фомина и Шугаева придадут новый импульс ВТС

01.02.2017 РИА Новости 19 0
0
Понравилась новость?
 0
Эксперты скептически отнеслись к идее «секторальной» ПРО
Игорь Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона» milli-firka.org

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Новые назначения в Минобороны и Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) позволят России взять новую планку в экспорте оружия и продвинуться в географии поставок, считает директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

Ранее президент России назначил директора ФСВТС Александра Фомина заместителем министра обороны. Тем же указом Владимир Путин назначил директором ФСВТС Дмитрия Шугаева, который ранее работал замглавы госкорпорации "Ростех".

"Такое двойное назначение позволит России взять новую планку в экспорте оружия. Тем более что совсем недавно "Рособоронэкспорт" возглавил Александр Михеев, бывший глава "Вертолётов России". Эти назначения, когда на высокие должности выдвигаются опытные профессионалы, преследуют цель придать новый импульс военно-техническому сотрудничеству, с тем чтобы Россия не просто уверенно занимала второе место в мире по объёму экспорта оружия, но также смогла существенно продвинуться вперёд в географии поставок и стоимостных объёмах", - заявил Коротченко РИА Новости.

По его словам, Фомин является опытным управленцем, который многое сделал для продвижения российского оружия на зарубежных рынках, поэтому его назначение в Минобороны вполне логично.

"Одной из составляющих отношений России с зарубежными странами является экспорт вооружения, поскольку поставки оружия - это прежде всего геополитика, закрепление влияния России. Поставляя вооружение и военную технику, мы тем самым обеспечиваем безопасность наших партнёров, союзников и друзей. В этом смысле кандидатура Фомина чрезвычайно успешна", - добавил собеседник агентства.

При этом сменивший его Шугаев, по мнению Коротченко, блестяще проявил себя на различных высоких должностях в системе Ростеха и не понаслышке знаком с вопросами взаимодействия с иностранными партнёрами.

31.01.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
РОЭ
ФСВТС РФ
Персоны
Путин Владимир
Фомин Александр

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 01.02 00:06
  • 5
ВМС Литвы приняли на вооружение четвертый сторожевой корабль класса «Флайвефискен»
  • 01.02 00:06
  • 27
Путин отметил хороший экспортный потенциал МиГ-35
  • 01.02 00:02
  • 646
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 31.01 23:18
  • 28
Почему Китай и Россия боятся новых американских авианосцев типа "Джеральд Форд" (The National Interest, США)
  • 31.01 22:49
  • 33
"Легкий патриотический оргазм от гражданского авиапрома"
  • 31.01 22:21
  • 6
МиГ-35 и J-10C - конкуренты на внешних рынках
  • 31.01 22:08
  • 8
Три радара для МиГ-35
  • 31.01 21:33
  • 4
В России построят порядка 100 самолетов Ил-114-300 в 2021-2029 годах
  • 31.01 21:18
  • 16
NI рассказал, кто победит в дуэли между Zumwalt и российским крейсером
  • 31.01 20:47
  • 34
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 31.01 19:34
  • 122
Алексей Кудрин: технологическое отставание уже угрожает суверенитету РФ
  • 31.01 19:13
  • 4171
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 31.01 19:10
  • 7
Компания "Уральские радиостанции" поставляла для МО китайские радиостанции
  • 31.01 18:32
  • 2
"Ъ": Воронежский механический завод отдадут под управление НПО "Энергомаш"
  • 31.01 18:28
  • 1
"Известия": "Роскосмос" осенью может провести конкурс по строительству Восточного
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  