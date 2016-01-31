Росгвардия предлагает проект о нарушении антитеррористической безопасности



Военнослужащие Росгвардии

Источник: FLB.ru Военнослужащие РосгвардииИсточник: FLB.ru

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Росгвардия подготовила законопроект, который устанавливает уголовную ответственность за невыполнение требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий, а также мест массового пребывания людей.

Соответствующий документ размещен во вторник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Законопроектом предлагается дополнить Уголовный кодекс РФ статьей 217.3, устанавливающей ответственность за невыполнение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), мест массового пребывания людей, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или причинение крупного ущерба, а также смерть одного и более лиц", - говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что нарушивших законодательство в данной сфере в зависимости от величины причиненного ущерба и степени общественной опасности содеянного будут наказывать штрафами от 600 тысяч до 1 миллиона рублей либо лишением свободы до семи лет.

В документе уточняется, что подследственность уголовных дел за преступления, предусмотренные названной статьей, предлагается отнести к ведению Следственного комитета, Федеральной службы безопасности и органов внутренних дел РФ.

Указывается, что законопроект соответствует положениям международных договоров РФ, в том числе договора о Евразийском экономическом союзе. Финансирование расходов по реализации проекта закона будет осуществляться в пределах бюджетных ассигнований федерального бюджета, выделяемых федеральным органам исполнительной власти на текущее содержание.