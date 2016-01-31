Бельгия получила ракеты "Сайдвиндер" новейшей версии



AIM-9X-2 Sidewinder. Фото с сайта aviationnews.eu AIM-9X-2 Sidewinder. Фото с сайта aviationnews.eu

ВВС Бельгии приняли поставку партии УР воздушного боя малой дальности AIM-9X-2 Sidewinder в рамках усиления потенциала ПВО страны.

Контракт был подписан в сентябре 2013 года на сумму 68 млн долл США, в перечень поставок, в частности, вошли 40 боевых ракет AIM-9X-2 Sidewinder Block II, 36 учебных CATM-9X-2, два блока ГСН CATM-9X-2 Block II, 10 блоков ГСН AIM-9X-2 Block II.

Кроме Бельгии, ракеты этой версии заказаны США, Японией, Норвегией, Республикой Китай (Тайвань), Австралией, Данией, Финляндией, Израилем, Кувейтом, Оманом, Малайзией, Нидерландами, Республикой Корея, Румынией , Саудовской Аравией, Сингапуром, Швейцарией, Турцией.

УР варианта Block II разработки и производства компании Raytheon оснащена усовершенствованным взрывателем, обновленной электроникой с возможностью захвата цели после пуска (lock-on-after-launch) за пределами визуальной видимости цели.