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Бельгия получила ракеты "Сайдвиндер" новейшей версии

01.02.2017 Военный паритет 26 0
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AIM-9X-2_Sidewinder
AIM-9X-2 Sidewinder. Фото с сайта aviationnews.eu

ВВС Бельгии приняли поставку партии УР воздушного боя малой дальности AIM-9X-2 Sidewinder в рамках усиления потенциала ПВО страны.

Контракт был подписан в сентябре 2013 года на сумму 68 млн долл США, в перечень поставок, в частности, вошли 40 боевых ракет AIM-9X-2 Sidewinder Block II, 36 учебных CATM-9X-2, два блока ГСН CATM-9X-2 Block II, 10 блоков ГСН AIM-9X-2 Block II.

Кроме Бельгии, ракеты этой версии заказаны США, Японией, Норвегией, Республикой Китай (Тайвань), Австралией, Данией, Финляндией, Израилем, Кувейтом, Оманом, Малайзией, Нидерландами, Республикой Корея, Румынией , Саудовской Аравией, Сингапуром, Швейцарией, Турцией.

УР варианта Block II разработки и производства компании Raytheon оснащена усовершенствованным взрывателем, обновленной электроникой с возможностью захвата цели после пуска (lock-on-after-launch) за пределами визуальной видимости цели.

31.01.2017
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