Южный авиационный форпост Казахстана



Один из первых полученных Силами воздушной обороны Казахстана боевых вертолетов Ми-35М (бортовой номер "02 красный"). Алма-Ата, 12.12.2016

Источник: Максим Морозов / russianplanes.net Один из первых полученных Силами воздушной обороны Казахстана боевых вертолетов Ми-35М (бортовой номер "02 красный"). Алма-Ата, 12.12.2016Источник: Максим Морозов / russianplanes.net

Зачем Минобороны и генштаб усиливают южное стратегическое направление именно в сфере авиации? В этом попытался разобраться корреспондент informburo.kz.

Безусловно, главное событие января в наших Вооружённых силах - это приобретение в России четырёх новейших модернизированных ударных вертолётов Ми-35M, которые вошли в боевой состав Шымкентской авиационной базы ВВС СВО РК (в/ч 55652). Современные боевые машины существенно усилили потенциал этого подразделения казахстанских военно-воздушных сил, фактически превратив его в элитную часть. Как известно, в прошлом году на вооружение авиабазы поступили новые транспортно-боевые вертолёты Ми-171 Ш, которые наряду с уже имеющимися здесь истребителями МиГ-29 и штурмовиками Су-25 составляют основу достаточно серьёзной авиационной группировки.

В последние два года Россия активно сотрудничает с нашей страной в области перевооружения военной авиации и поставок в Казахстан новейших разработок российского ВПК. Казахстанские военно-воздушные силы уже пополнились шестью единицами многоцелевого истребителя Су-30СМ поколения 4+, которые сейчас базируются в Талдыкоргане. Теперь очередь дошла до вертолётов. Осуществляются поставки транспортно-боевых Ми-171Ш, и впервые после долгого перерыва восстанавливается парк ударных винтокрылых машин – Казахстан получил звено Ми-35М. В ближайшем планируется поставка двух тяжёлых военно-транспортных самолётов Ил-76МД в десантно-штурмовой комплектации. Рассматривается вопрос о приобретении лёгкого учебного вертолёта "Ансат" и учебно-боевоего самолёта Як-130, который может использоваться как лёгкий штурмовик.

Вертолет Ми-17Ш ВВС Казахстана. Выставка KADEX-2016 Источник: Ладислав Карпов/ТАСС

Всё поставки достаточно дорогостоящей техники, прямо со стапелей российских авиазаводов, производятся по тем же ценам, что и для российской армии. Казахстан рассматривается руководством РФ, как наиболее активный и надёжный участник ОДКБ. Однако здесь присутствуют и чисто прагматические интересы – казахстанско-российская граница укреплена очень незначительно, и основная задача по охране южных рубежей ОДКБ ложится на Казахстан.

Как известно, исход любого локального конфликта определяет прежде всего численность и техническая оснащённость войск, а учитывая специфику современных войн – в первую очередь авиации. В этой связи интерес представляет расклад сил в регионе. На южном направлении – буйный сосед Афганистан и граничащие с ним Таджикистан, Узбекистан и Киргизия, отношения между которыми весьма далеки от идеала. Таджикистан и Киргизия входят в ОДКБ. Узбекистан входит в ШОС, но в военном отношении де-факто проводит собственную политику в регионе. Эксперты не раз твердили, что в случае каких-либо вооружённых инцидентов, навязанных извне, договориться о каких-то совместных действиях центральноазиатским республикам будет очень непросто.

Самолет Су-25 ВВС Казахстана. Источник: legendary-aircraft.blogspot.ru

В сфере военной авиации картина примерно такая:

Узбекистан

Следует отметить, что на официальном уровне вся информация о состоянии узбекских вооружённых сил абсолютно закрыта. Те данные, которые можно получить из различных источников, зачастую противоречивы. Например, информационное агентство Sputnik ссылаясь на доклад экспертов Global Firepower, утверждает, что армия Узбекистана занимает 54-е место в мире по боеспособности (Казахстан – на 66-м, Кыргызстан – на 78-м, а Таджикистан – на 81-м местах, соответственно). Расходы Узбекистана на ВПК в 2015-м году составили 2,4 млрд долларов. В состав военно-воздушных сил входят 69 истребителей, 89 различных самолётов группы атаки с фиксированным крылом, 49 транспортников, 65 обычных и 25 боевых вертолётов и другая техника.

В наследство от советских времён республике достался огромный парк боевой авиации, и даже крупнейший в Союзе Ташкентский авиазавод. Но в дальнейшем причуды руководства страны, которые вылились в периодически сворачиваемое сотрудничество с РФ, где находятся производители авиационной техники, узбекская боевая авиация серьёзно растратила свой потенциал. Сегодня ВВС страны состоят из четырёх авиационных бригад, вертолётной и военно-транспортной бригады, вертолётного отряда и авиационного училища. К войскам ПВО прикомандированы 7 истребителей Су-27. На вооружении стоят:

Cу-17 М3/Cу-17 УМ3 (истребитель-бомбардировщик 3-го поколения). Все неисправные.

Су-24/Cу-24МП (фронтовой бомбардировщик, 1 авиаполк – от 11 до 23 бортов).

Cу-25/Cу-25 БМ (штурмовик, 20 бортов). Состояние неизвестно.

МиГ-29/Миг-29 УБ (многоцелевой истребитель, более 30 бортов, из них 18 на хранении).

Cу-27/Cу-27 УБ (многоцелевой истребитель, 24 борта, из них более 11 на хранении).

Ан-12/Ан-12 ПП (транспортный самолёт, 26 бортов). Соcтояние неизвестно.

Ан-24 (транспортный самолёт, 1 борт).

Ан-26/Ан-26 KP (транспортный самолёт, самолёт радиотехнический разведки, 13 бортов).

Ту-134A (транспортный самолёт, 1 борт).

L-39 (учебно-боевой самолёт, лёгкий штурмовик, 14 бортов).

Ми-6/Ми-6 АЯ (транспортный вертолёт, 28 бортов). Состояние неизвестно.

Ми-8 (многоцелевой вертолёт, 52 борта). Состояние неизвестно.

Ми-22 (воздушный командный пункт, 2 борта). Состояние неизвестно.

Ми-24 (ударный вертолёт, 29 бортов). Состояние неизвестно.

Ми-171 (транспортно-боевой вертолёт). Количество неизвестно.

AS.322 Super Puma (французский транспортный вертолёт, 8 бортов).

AS.350 (французский лёгкий вертолёт, 8 бортов).

Также сообщалось, что для узбекских BBC закуплено несколько новейших военно-транспортных самолётов С-295W, производства Airbus Military.

Судя по тому, что военно-транспортные самолёты и вертолёты приобретаются в дальнем зарубежье, большая часть советского парка этих машин в Узбекистане находится в состоянии, непригодном для полётов. Можно предположить, что основной парк боевых самолётов и вертолётов советского производства в том же состоянии, хотя узбекские военные и пытаются их поддерживать и продлевать ресурс доступными средствами. Напрашивается вывод, что власти Узбекистана не желают мириться с подобным положением дел и запустили программу перевооружения, аналогичную казахстанской.

Обслуживание МиГ-29 / Фото: informburo, Григория Беденко

По данным Sputnik, страна не оставляет попыток снизить зависимость от российского вооружения. В частности, якобы существует контракт с Южной Кореей на поставку 12 учебных сверхзвуковых самолётов Т-50 Golden Eagle, стоимостью 400 миллионов долларов. В Китае приобретены ударные БПЛА Chengdu Pterodactyl. Очевидно, именно этот факт стимулировал Казахстан на покупку четырёх аналогичных аппаратов, которые сегодня базируются в Таразе.

При этом эксперты утверждают, что Россия в обозримом будущем всё же останется основным поставщиком вооружения в Узбекистан. О каких-либо контрактах с российской стороной Узбекистан, естественно, не сообщает. К примеру, о том, что в стране есть вертолёты Ми-171, стало известно после катастрофы одного из военных бортов этого класса в Ферганской области 18 октября 2016-го года. Катастрофа унесла жизни девяти узбекских военных. Основные военно-воздушные базы находятся в районе городов Чирчик, Карши, Ташкент, Нукус, Джизак, Каган, Андижан, Термез, Навои.

Кыргызстан

Здесь ситуация самая удручающая. В стране, большая часть территории которой находится в горах, имеющей серьёзные внешние угрозы, да ещё и склонная к постоянным внутренним конфликтам, боевая авиация необходима как воздух. Но в Киргизии её практически нет.

МиГ-21 (истребитель, 21 борт). Эта машина безнадёжно устарела. Даже в том случае, если что-то ещё и летает, что крайне маловероятно.

Ан-26 (транспортный самолёт, 2 борта).

L-39 (учебно-боевой самолёт, 4 борта). Состояние неизвестно.

Ми-24 (ударный вертолёт, 2 борта).

Ми-8 (многоцелевой вертолёт, 8 бортов).

Вся техника входит в состав Сил воздушной обороны и приписана к авиационной базе "Фрунзе-1" (Бишкек).

Единственная надежда страны на защиту от агрессии или террористических атаки извне в такой ситуации остаётся на партнёров по ОДКБ, в первую очередь – на Россию. В Киргизии находится 999-я российская военная авиабаза, развёрнутая на аэродроме в Канте в 20 километрах востоку от Бишкека. Постоянный личный состав авиабазы по разным данным составляет до 250 офицеров и 150 солдат срочной службы. На базе дислоцированы штурмовики Су-25, учебно-тренировочные L-39 и транспортные вертолёты Ми-8. Основная задача авиагруппы – контроль воздушного пространства в регионе и, при необходимости, нанесение ударов по террористическим формированиям.

Ремонт Су-25 в технико-эксплуатационной части авиабазы / Фото: informburo, Григория Беденко

Потенциал у этого объекта огромен. При необходимости Россия может перебросить сюда любую технику воздушно-космических сил. Ранее сообщалось о расширении базы, ремонте полосы и строительстве дополнительной инфраструктуры. По некоторым данным, сегодня Кант способен принимать перехватчики МиГ-31 и стратегические ракетоносцы из состава дальней авиации, а также любые типы истребителей и бомбардировщиков. При этом совсем недавно руководство Киргизии заявляло, что не заинтересовано в продлении договора с Россией на аренду объекта после окончания его срока.

Таджикистан

ВВС Таджикистана не имеют боевых самолётов. Охрану воздушного пространства страны осуществляют ВВС России.

Ми-8/Ми-17 (многоцелевой вертолёт, 11 бортов).

Ми-24 (ударный вертолёт, 4 борта).

Российская авиагруппа постоянной дислокации состоит из пяти штурмовиков Су-25 (670-я авиаэскадрилья, аэродром Айни). Также на аэродроме Айни развёрнута 303-я отдельная вертолётная эскадрилья (по четыре вертолёта Ми-24 и Ми-8). Авиакрыло входит в состав 201-й военной базы. Можно предположить, что, как и в ситуации с Киргизией, Россия способна оперативно перебросить в Таджикистан необходимый объём ударных авиационных средств.

Задачи 602-й авиабазы

Таким образом, укрепление южного направления новейшими ударными авиационными средствами производится в определённой степени для того, чтобы составить паритет между государствами, входящими в ОДКБ и Узбекистаном. Благодаря новой технике Шымкентская авиабаза стала многофункциональной.

Истребители Су-30СМ, поставленные в 2015 году Силам воздушной обороны Казахстана Источник: АО "Корпорация "Иркут"

"Главная задача – охрана наших южных воздушных границ, – рассказывает майор Уйгун Хамидов, командир авиаэскадрильи армейской авиации. – В том числе, переброска специальных боевых групп тактического и оперативно-тактического назначения, десантирования аэромобильных и разведывательных подразделений в горах и пустынях, а также разные задачи, которые ставит командование. Например, работа над водной поверхностью – высадка аквалангистов вертолётами Ми-171Ш и поисково-спасательные операции".

Вертолёты ударной группы – Ми-35М будут осуществлять огневую поддержку сухопутных войск и отдельных групп, выполняющих различные задачи, то есть они должны прикрывать работу Ми-171Ш.

Истребители МиГ-29 стоят на круглосуточном боевом дежурстве. Самолёт предназначен для короткого воздушного боя на ближних дистанциях, а частности, они должны работать по объектам несанкционированно вторгшимся в наше воздушное пространство с южного направления.

Истребитель Су-30СМ (бортовой номер "02 красный", заводской номер 10МК5 1119), построенный на Иркутском авиационном заводе ОАО "Корпорация "Иркут" и поставленный Силам воздушной обороны Казахстана. Апрель 2015 года Источник: ОАО "Корпорация "Иркут"

Штурмовик Су-25, получивший в войсках неофициально прозвище "Грач", работает по наземным целям. Он предназначен на поддержки сухопутных войск во время наземных операций.

"Сейчас идёт активизация террористических группировок, – рассказывает майор Хамидов. – Они, в частности, могут проникнуть из сопредельных государств. Мы должны быть готовы к агрессии извне. Боевики могут перекочевать из тех мест, где сейчас идут активные боевые действия к нашим соседям. Наша задача – не допустить их вторжения на нашу территорию, а если будет вторжение – оперативно его пресечь. Кажется, что Афганистан, Сирия, Ливия, Судан находятся где-то очень далёко. Но не стоит забывать, что там на стороне террористов воюют выходцы из Центральной Азии. И они рано или поздно вернутся домой, получив отличный боевой опыт".

Кроме подготовки лётного состава на авиабазе готовят также технический состав по ремонту и обеспечению круглосуточных регламентных работ на авиатехнике. Здесь осуществляется ремонт любой сложности. Особенно это касается самолётов – Су-25 и МиГ-29 далёко не новые, они выпущены в 1980-х годах. Однако вполне боеспособны благодаря усилиям шымкенстких военных специалистов.

Ближайшие планы

"Парк нашей авиационной базы пополнился новыми вертолётами Ми-35M. Это самый современный вертолёт такого класса в России и на постсоветском пространстве, – рассказывает подполковник Бауржан Сагиндыков, заместитель командира авиабазы, – Он заменил Ми-24. Вертолёт предназначен для огневой поддержки сухопутных войск, для уничтожения малоскоростных и низколетящих воздушных целей и для ведения различных видов разведки. Вертолёт может работать днём и ночью, как в простых, так и в сложных метеоусловиях".

По словам подполковника Сагиндыкова, парк боевых вертолётов на авиабазе обновляется, и при этом значительно повышается уровень лётной подготовки личного состава. Лётный, инженерно-технический состав авиабазы прошёл переподготовку в России, в городе Торжок. Самым сложным было освоить новую авионику Ми-35М и применение различных видов авиационных средств поражения.

"В прошлом году мы получили совершенно новые вертолёты Ми-171Ш, закупленные в РФ. На них тренировки на применение авиационных средств поражения проводились. Эти же вертолёты участвовали в военных авиационных играх "Авиадартс-2016" в Липецке, где наши экипажи заняли третье место", – сообщил заместитель командира авиабазы.

Теперь, по словам Бауржана Сагиндыкова, главная задача – полностью освоить Ми-35М. Оставшийся лётный состав эскадрильи, в частности, управление пройдут наземную подготовку. Далее, после сдачи зачётов на этом типе авиационной техники они приступят к полётам.

После освоения ими техники пилотирования планируется проводить полёты на применение средств авиационного поражения. Это будет в феврале. Предполагается, что к весне всё экипажи авиабазы будут готовы применять на Ми-35М различные виды оружия.

Григорий Беденко