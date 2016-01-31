Белорусская армия вооружится бронированными машинами «Кайман»



Мобильное бронированное транспортное средство «Кайман»

Источник: defence-blog.com Мобильное бронированное транспортное средство «Кайман»Источник: defence-blog.com

Уже в этом году белорусская армия может получить на вооружение первые бронированные машины «Кайман». Вчера, 29 января, портал defence-blog.com сообщил о том, что ОАО «140-й ремонтный завод» завершило заводские испытания новых бронемашин и готовится передать их первую партию в ВС Республики Беларусь.

Мобильное бронированное транспортное средство (МБТС) «Кайман» создано на базе советских машин БРДМ-2 и БТР-60. Разработчики существенно видоизменили корпус БРДМ-2, «осовременив» его — в частности, у машины появились боковые десантные двери. Кроме того, броневик получил противоминное частично V-образное днище, а также общее бронирование, соответствующее четвертому классу защиты Р50963. По словам создателей бронемашины, в лобовой проекции «Кайман» по защищенности превосходит БТР-80.

Бронемашина оснащена дизельным двигателем мощностью 170 л. с., выпускающимся на Минском моторном заводе и работающим в сочетании с пятиступенчатой усиленной механической коробкой передач. «Кайман» способен разогнаться по шоссе до 110 км/ч и пройти на одной заправке до 1000 км.

Заводские испытания «Каймана»

Броневик является амфибийным и может комплектоваться различным дополнительным оборудованием и вооружением по желанию заказчика (пулеметы и гранатометы различных калибров). Масса «Каймана» составляет 7 т, автомобиль вмещает 6 человек, включая водителя. После приемочных испытаний будет принято решение о дальнейшем заказе машин и объеме их серийного производства для нужд белорусской армии.