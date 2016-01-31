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Сергей Гурулев: в Беларуси испытают новый дальнобойный "Полонез"

01.02.2017 TUT.by (Беларусь) 23 0
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РСЗО "Полонез"
РСЗО "Полонез"
Источник: БелТА

Председатель государственного военно-промышленного комитета Беларуси Сергей Гурулев рассказал, что в этом году на испытания в армию поступит РСЗО B-300 «Полонез», оснащенная новыми, более мощными ракетами.


Дальность поражения целей новой модификации «Полонеза» составит до 300 км (вместо прежних 200 км). На то, чтобы развернуться для ракетного удара, установке потребуются считаные минуты, равно как и для ухода с позиции. Степень локализации производства «Полонеза» планируется довести до 80%.


Также С. Гурулев рассказал, что все задачи, стоящие перед Госкомвоенпромом были выполнены: поставлены на вооружение радиолокационные станции «Роса РБ» и «Восток-3D», РСЗО «Полонез», разработан гранатомет собственного производства и противотанковый ракетный комплекс. Создана линейка РЛС с трехкоординатной и фазированной решеткой и целая гамма средств РЭБ.


С учетом опыта современных конфликтов разработана линейка легкобронированной техники на базе бронеавтомобиля VT-1, которая будет показана на параде войск Минского гарнизона 3 июля. Это автомобили с огневыми модулями, станцией космической связи, санитарным модулем, РЭБ и другие.


Также на параде можно будет увидеть броневики «Кайман», оснащенные различным вооружением: от пулеметов до гранатометов.

27.01.2017
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Белоруссия

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