Российская армия скоро получит "плащи-невидимки"



Танк Т-14 на гусеничной платформе "Армата" на 10-й международной выставке Russia Arms Expo.

Источник: Алексей Мальгавко / РИА Новости Танк Т-14 на гусеничной платформе "Армата" на 10-й международной выставке Russia Arms Expo.Источник: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Москва. 26 января. ИНТЕРФАКС - Поставки военным так называемых "плащей-невидимок" для защиты вооружения и военной техники от средств радиоэлектронной борьбы могут начаться уже в ближайшем будущем, сообщил "Интерфаксу" в четверг заместитель генерального директора холдинга "Росэлектроника" (госкорпорация "Ростех") Арсений Брыкин.

По его словам, в данный момент предприятия холдинга, занимающиеся производством "плащей" - экранирующих поглощающих материалов, "вышли на контракты с заказчиками".

"Сейчас идет процесс контрактации ГОЗа, поэтому мы ожидаем, что эти научно-технические разработки будут овеществлены в контрактах. У нас есть на это полная уверенность, основания и готовность выполнить взятые на себя обязательства", - сказал А.Брыкин.

В прошлом сентябре руководитель "Росэлектроники" Игорь Козлов сообщил "Интерфаксу", что в войсках проходит испытания специальный "плащ-невидимка", который сможет защищать танки, самолеты, боевые корабли от средств радиоэлектронной борьбы.

По его словам, разработка позволит защищать от воздействия средств радиоэлектронной борьбы любые системы вооружений и военной техники. "Все зависит от размера волокна", - отметил он.

"Плащ" крайне затрудняет селектирование радиоэлектронными средствами того или иного объекта. Волокна сплетены таким образом, что радиоэлектронное средство не идентифицирует объект как танк и так далее. Оно его идентифицирует как объект отражения, но не селектирует, что это именно за объект", - сказал генеральный директор "Росэлектроники".